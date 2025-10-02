Los médicos de Alicante van a la huelga este viernes

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha convocado este viernes una huelga nacional del colectivo médico para mostrar su rechazo al borrador de estatuto marco que prepara el Ministerio de Sanidad y reclamar un texto propio para la profesión.

Esta acción tiene el respaldo del Foro de la Profesión Médica de España y forma parte de una serie de iniciativas de presión que los sindicatos médicos anunciaron en julio y que incluye defender ante los grupos parlamentarios su propia propuesta de estatuto, que presentaron hace unas semanas y han remitido a Sanidad. El texto contempla demandas como la voluntariedad de las guardias, una jornada de 35 horas semanales o una clasificación que reconozca sus particularidades con la creación del grupo A1+.

Es el segundo paro con este objetivo, tras la celebrada el pasado junio. Otro punto de fricción era la exclusividad en la Sanidad pública de los jefes de sección, servicio y otros directivos, así como de los MIR durante sus primeros cinco años de ejercicio, aunque esta condición se eliminó este verano. Ahora, la Conselleria de Sanidad tendrá que marcar los servicios mínimos para que la atención al paciente quede garantizada.

El colectivo ve peligrar derechos básicos como el descanso mínimo de 36 horas y que las horas de guardia se paguen al menos igual que las ordinarias

Protesta en la calle

En Alicante los médicos celebrarán, coincidiendo con la huelga, una movilización a partir de las 12.30 horas en la plaza de la Montañeta. Los profesionales de la Comunidad Valenciana no solo reclaman la jornada de 35 horas al Ministerio de Sanidad, también a la conselleria, al entender que su titular, Marciano Gómez, no está cumpliendo su palabra de implantar ese modelo horario.

Llamamiento del Colegio de Médicos a secundar el paro El Colegio de Médicos de Alicante hace un llamamiento a la unión y anima a sus colegiados a secundar la jornada de paro del próximo 3 de octubre. "Esta movilización representa un acto de responsabilidad colectiva para defender unas condiciones laborales justas y, con ello, proteger la calidad de la asistencia sanitaria que merece la ciudadanía".

El colectivo médico reclama un estatuto propio que reconozca sus "singularidades" con respecto al resto de trabajadores del Sistema Nacional de Salud así se lo han trasladado al Ministerio de Sanidad, que siempre ha apuntado que el nuevo texto será de "todos" los profesionales sanitarios.

Las negociaciones para renovar la normativa, vigente desde 2003, llevan unos dos años en curso, un periodo en el que el Ministerio ha presentado varios borradores. Al respecto del último, el secretario general de CESM, Víctor Pedrera, aseveró que supone "un retroceso" respecto a las versiones anteriores y que, en general, el proyecto en negociación "se ha limitado a maquillar las deficiencias que tenía el estatuto previo".

Cartel de la convocatoria de protesta que se celebrará en la plaza de la Montañeta en Alicante / INFORMACIÓN

Estas acciones tienen como objetivo dar respuesta al "talón de Aquiles" de la sanidad pública, "la falta de médicos", según aseveran los representantes sindicales. "Parece ser que faltan médicos cuando es una falsedad absoluta. En España no faltan médicos, sobran médicos. Lo que falta son médicos que quieran ejercer en la sanidad pública en las condiciones que ofrece el Ministerio", expresó Pedrera.

"En España no faltan médicos, es una falsedad. Faltan médicos que quieran ejercer en la sanidad pública en las condiciones que ofrece el Ministerio" Víctor Pedrera — Secretario general del Sindicato Médico CESMCV

Apoyo firme

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) quiere mostrar públicamente su apoyo firme y decidido a la segunda jornada de huelga nacional convocada para el viernes como parte de la campaña de movilizaciones en rechazo al borrador de Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad.

"A pesar de las negociaciones y reuniones entre el comité de huelga y los responsables ministeriales de las últimas semanas, el texto mantiene una clasificación profesional inadecuada para los médicos, ignora la necesidad de un desarrollo profesional continuo y empeora de forma sustancial las condiciones laborales del colectivo médico. Entre los aspectos más lesivos destacan la supresión de derechos básicos, como la referencia al descanso mínimo de 36 horas, la eliminación de criterios homogéneos para plazas de difícil cobertura, o la negativa a retribuir las horas de guardia al menos en igualdad con las ordinarias.

Además, consideran que el borrador planteado por Sanidad supone además, un retroceso en cuestiones clave como la conciliación, la estabilidad laboral o los incentivos para captar y retener talento en nuestro sistema sanitario. "Todo ello no solo afecta a los médicos, sino que pone en riesgo la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes y el futuro de la sanidad pública".

También el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos Valencianos (CCMV) ha manifestado públicamente su adhesión a la jornada de huelga médica nacional para exigir una norma específica y unas condiciones labores "dignas"; así como la Organización Médica Colegial.

Manifestación frente al Congreso

La Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) ha secundado esta convocatoria de huelga y, a través del Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME), ha anunciado una manifestación para el mismo viernes que arrancará a las 10:00 horas frente al Congreso de los Diputados y marchará hasta el Ministerio de Sanidad.

Los convocantes reclaman mejoras en jornada, guardias, descansos y jubilación. En este punto, ha señalado que el objetivo es reducirlas progresivamente hasta lograr jornadas máximas de 12 horas consecutivas y considerar dichas jornadas en el cómputo de la jornada laboral y jubilación.

Así como financiar actividades de formación, docencia e investigación; regular el exceso de demanda en Atención Primaria y hospitalaria; fomentar la movilidad voluntaria abierta y permanente; garantizar la retribución íntegra de pagas extra.