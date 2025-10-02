Estas son las peticiones de los colectivos de movilidad al Ayuntamiento de Alicante

Falta de avances y más participación en movilidad urbana. Estas son las demandas que la Plataforma Movilidad Sostenible (PCM) y Alacant en Bici reiteraron este jueves al Ayuntamiento de Alicante para mejorar la movilidad urbana y la seguridad vial, en una reunión con el Concejal de Movilidad, Carlos de Juan. Los colectivos de la movilidad pusieron de relieve en la reunión la falta de continuidad en la política de movilidad y la necesidad de garantizar la participación ciudadana, que consideran prácticamente inexistente en esta legislatura.

Uno de los temas centrales fue la creación de un foro de movilidad periódico. Los colectivos critican que la Mesa de la Movilidad, aprobada por decreto del alcalde Luis Barcala en octubre de 2020 como órgano consultivo, apenas se ha aplicado durante estos años. Según la Plataforma por la Movilidad Sostenible y Alacant en Bici, el Concejal de Movilidad se comprometió a mantener reuniones regulares con ellos y a estudiar la continuidad de la mesa, aunque no se fijó ninguna fecha concreta para la próxima convocatoria.

Los colectivos también señalan que muchas de sus propuestas ya están recogidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que actualmente se encuentra en revisión municipal, algo que desconocía la ciudadanía. Reclaman que se evalúen de manera lógica los indicadores del PMUS para poder valorar si hay avances reales en las distintas modalidades de transporte y exigen participar en la revisión de este plan.

Transporte público

Entre las medidas planteadas, los colectivos destacan la necesidad de desarrollar carriles bus segregados, tal y como obliga la Ley de Movilidad Valenciana, y de mejorar la disciplina viaria frente a la ocupación de estos carriles por vehículos particulares. También mencionan la instalación de paradas accesibles y la preferencia semafórica para autobuses, en línea con el sistema del TRAM, con el objetivo de aumentar frecuencias y fomentar el transporte sostenible.

Asimismo, proponen la unidireccionalidad de avenidas principales como la Avenida de Aguilera, dejando un carril segregado para buses y evaluando la inclusión de carril bici y la ampliación de aceras. También plantean zonas de especial protección alrededor de colegios, carriles multiusos que se adapten a horarios y la promoción del vehículo compartido, penalizando el uso de coches con un solo ocupante en horas punta.

Movilidad en bicicleta

Los colectivos denuncian que el uso de la bicicleta en Alicante sigue siendo muy bajo debido a la "falta de continuidad y desarrollo" de las infraestructuras ciclistas. En particular, señalan la necesidad de conectar la Vía Verde La Cantera con el barrio de Urbanova. El último proyecto para unir Urbanova con Alicante en bici lo impulsó la Concejalía de Urbanismo del anterior mandato, dirigida por el exedil Adrián Santos Pérez (Ciudadanos). Ya en aquel entonces, la propuesta de una pasarela ciclopeatonal para salvar la N-332 y las vías del tren no contaba con el apoyo de la Alcaldía. El proyecto se estancó por la renuncia de la adjudicataria y tras las elecciones, con un gobierno en solitario del Partido Popular, Luis Barcala lo descartó del todo, sin proponer hasta el momento otra solución.

También se planteó la posibilidad de habilitar un carril bici desde el Postiguet hasta la Vía de la Cantera, utilizando espacio de los carriles y aparcamientos existentes, siguiendo el modelo de la avenida de Elche. Los colectivos consideran insuficientes los aparcabicis actuales, incluso en instalaciones municipales, donde un solo soporte debe atender varias bicicletas, y reclaman la recuperación de un sistema público de alquiler de bicicletas, similar al desaparecido Alabici en 2014. Según los colectivos, el concejal de Movilidad ha mostrado "interés" en este proyecto y han indicado que ya se habrían mantenido contactos con diversas empresas, aunque sin fecha de implementación.

Durante la reunión, los colectivos señalaron que la Concejalía argumentó la "falta de presupuesto" y "personal" como limitaciones para acometer muchas de las estrategias propuestas. Para la PCM y Alacant en Bici, estas cuestiones deberían ser prioridades políticas, como ocurre en otros municipios, y no solo una excusa para la paralización de medidas.