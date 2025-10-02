El PSOE presiona en Alicante con el aborto tras el acuerdo del PP y Vox en Madrid

El reciente acuerdo entre el PP y Vox en Madrid, por el que se tendrá que informar a las mujeres que quieren abortar de las supuestas consecuencias, ha hecho saltar las alarmas en el PSOE de Alicante. Los socialistas temen que ambas formaciones, socios habituales en la capital de la provincia, repliquen dicho pacto en el Ayuntamiento, por lo que reclaman al gobierno de Luis Barcala que explique "si la oficina antiaborto se destinará a repetir estas prácticas".

A través de la concejala Victoria Melgosa, el grupo municipal del PSOE ha reclamado al alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), que explique "con claridad" si se va a advertir a las mujeres "de las supuestas consecuencias de la interrupción del embarazo". Una cuestión que los socialistas consideran "mentiras con el único objetivo de oprimir a las mujeres que quieran ejercer su derecho". La edil progresista advierte de que tanto los populares como Vox "quieren implantar la trama de 'El cuento de la criada en Alicante", por lo que solicita "saber si Barcala va a permitir que la oficina antiaborto de Alicante se convierta en un instrumento de propaganda ideológica que estigmatice y manipule a las mujeres en lugar de respetar los derechos reproductivos y la posibilidad de elegir sobre sus cuerpos".

Melgosa ha considerado "gravísimo" que el Partido Popular de Luis Barcala "abandere ahora el discurso de Vox", llegando a afirmar que "el aborto es un gran negocio para el feminismo", ha señalado la concejala. La socialista opina que "difundir información falsa sobre un supuesto síndrome posaborto y criminalizar a las mujeres es una línea roja que el PP nunca debería de haber cruzado", puesto que supone "destinar recursos públicos y dinero de todos los alicantinos y alicantinas a financiar estructuras que, en lugar de apoyar de manera real a las mujeres, buscan culpabilizarlas, desinformarlas y poner en cuestión derechos consolidados por ley".

En Vox, por su parte, ni confirman ni desmienten que vayan a solicitar al Ayuntamiento de Alicante una medida similar a la que han acordado el PP y los de Abascal en el Consistorio madrileño. Eso sí, fuentes cercanas a la formación entienden que este tipo de medidas ya deberían estar incluidas entre los servicios que preste la Oficina de la Maternidad, que la izquierda tilda de medida "antiaborto", una vez se adjudique el contrato para su gestión.

Madrid: anuncio y rectificación

Una petición, la del PSOE, que se produce tras el acuerdo entre el PP y Vox en el Consistorio de Madrid que, pocas horas más tarde, ha tenido que matizar el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. El regidor popular ha reconocido este jueves que el supuesto síndrome posaborto del que los ultras pedían advertir "no es una categoría científica reconocida".

El dirigente del PP ha añadido en un acto celebrado en el Colegio de Médicos que, en todo caso, serán "los profesionales del Ayuntamiento de Madrid" los que determinen la información que se facilitará a las mujeres que lo soliciten. Un día antes, su partido aprobó en Pleno una propuesta de la extrema derecha para obligar a los funcionarios a recordar a las embarazadas que opten por abortar supuestas consecuencias como "aumento de cánceres" o "pensamientos suicidas".