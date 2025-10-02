El Real Club de Regatas de Alicante, motor de turismo y dinamizador de la vida social

El puerto de Alicante esconde uno de sus tesoros más antiguos y, a la vez, más actuales: el Real Club de Regatas de Alicante (RCRA). Con más de 135 años de historia, es el segundo club náutico más antiguo de España y un referente en la promoción de los deportes del mar. Pero el RCRA no es solo un espacio deportivo, también es un motor de turismo, un dinamizador de la vida social alicantina y, sobre todo, un elemento clave para romper con la estacionalidad.

La realidad es que el Real Club de Regatas de Alicante ha sido, desde hace más de 130 años, parte de la vida social y deportiva de la ciudad, siendo un club deportivo a día de hoy abierto y asequible para todos los alicantinos teniendo sus sedes en los mejores emplazamientos de la ciudad tanto para la vida social como para la práctica de los deportes del mar.

En el RCRA, la vela, el remo, el piragüismo y la pesca conviven como deportes de referencia. / INFORMACIÓN

Además, con la gestión de Miguel López, que encadena dos mandatos al frente de la entidad, el club ha dado un giro de 180 grados, tanto en lo deportivo como en lo social. La cifra de socios da cuenta de este impulso: en apenas seis años, el número de socios numerarios ha pasado de 1.500 a más de 2.000, lo que representa una masa social de alrededor de 5.000 personas. «Queremos que el RCRA sea un punto generador de actividad social. Me gusta definir a los clubes náuticos como ONG de los deportes del mar alicantino, porque esa es nuestra principal labor social y razón de ser», subraya López.

En el RCRA, la vela, el remo, el piragüismo y la pesca conviven como deportes de referencia. Su compromiso con las escuelas municipales, en colaboración con el Ayuntamiento, abre la puerta a niños y jóvenes. «Sin duda, son una gran oportunidad para que descubran y se aficionen a los deportes náuticos», destaca su presidente.

El restaurante está gestionado por Forty Group. / INFORMACIÓN

Turismo deportivo todo el año

Más allá del deporte, el club es también un actor turístico. La celebración de diferentes regatas durante todo el año lo demuestra. Por ejemplo, el TabarcaVela Diputación de Alicante se ha consolidado como una de las competiciones náuticas más destacadas del calendario nacional. «El TabarcaVela es un evento abierto a toda la ciudad y a todos los alicantinos para que disfruten de la competición», explica Miguel López.

Asimismo, sus actividades deportivas y sociales se extienden durante todo el año, lo que contribuye a mantener activa la llegada de visitantes en temporadas tradicionalmente bajas. En este sentido, promociona el deporte y, al mismo tiempo, generar atractivos para su masa social y para todos los alicantinos. Este papel desestacionalizador es cada vez más valorado en un destino turístico como Alicante, que busca diversificar su oferta.

El club es, además, un vivero de deportistas. / INFORMACIÓN

Dos sedes para vivir el mar

El RCRA cuenta con la particularidad de tener dos sedes. La histórica, en el muelle de Poniente, concentra la actividad social y gastronómica, además de la gestión deportiva. Desde sus terrazas se disfrutan de las mejores vistas de la bahía, del puerto y del Castillo de Santa Bárbara. El restaurante Poniente es uno de sus orgullos: especializado en arroces, ofrece una de las experiencias más completas de la cocina mediterránea en un entorno privilegiado.

La segunda sede, el Tiro de Pichón, dispone de acceso directo al mar y ha sido recientemente renovada. La piscina, los vestuarios, la zona de solárium y, sobre todo, el restaurante —abierto a todo el público— han estrenado nueva vida. La apuesta es clara: que la oferta gastronómica y social sea atractiva los doce meses del año, no solo en verano. Así, el objetivo ha sido dinamizar la actividad deportiva y social también en esta sede. Su nuevo restaurante tiene una propuesta culinaria más acorde con lo que hoy demanda Alicante.

La sede del Tiro de Pichón ha sido recientemente renovada. / INFORMACIÓN

Formación y alta competición

El club es, además, un vivero de deportistas. Su escuela de remo ofrece cursos tanto para niños como para adultos. De ella han salido equipos que compiten en campeonatos nacionales e internacionales.

La vela, por su parte, es un pilar histórico del RCRA. Con regatas de distintas categorías y programas de formación, ha servido de trampolín a generaciones de regatistas. Todo ello se complementa con el piragüismo y la pesca deportiva, que completan la oferta de disciplinas vinculadas al mar. Fruto de este compromiso con la formación y la alta competición, el Real Club de Regatas de Alicante ha cosechado en los últimos años importantes éxitos deportivos que refuerzan su prestigio a nivel nacional e internacional.

Álex Valero se ha proclamado campeón de España de Optimist y campeón del mundo por equipos; Lucía Navarro ha logrado el subcampeonato del mundo en Remo de Mar; mientras que Carmen Jarabo y Nicolás Iborra han alcanzado la tercera posición en el mismo campeonato. También Miguel Salas se ha consagrado como campeón de Europa y el Dorsia Sailing Team ha logrado un meritorio tercer puesto en el Mundial de J80.

Deporte, turismo y sociedad

Con 135 años a sus espaldas, el Real Club de Regatas de Alicante sigue mirando hacia adelante. Por su historia, ubicación y organización, el RCRA está llamado a liderar un modelo de club moderno, abierto y vinculado con su entorno. Su papel en la gala de los Premios Turismo, donde entregó el reconocimiento a Forty Group, simboliza esa conexión entre deporte, turismo y sociedad. Un gesto que refuerza el rumbo del club: seguir siendo protagonista en el presente y futuro de Alicante.