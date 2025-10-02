Más retrasos para reparar el socavón de Pintor Otilio en Alicante

La calle Pintor Otilio de Alicante, que lleva más de un año (desde principios de 2024) cerrada al tráfico por un hundimiento en la calzada, seguirá así hasta nuevo aviso. Tras la última prórroga aprobada por el Ayuntamiento, de un mes más, los trabajos siguen sin terminar, para desesperación de comerciantes y vecinos.

En marzo de este 2025, arrancaron las obras para solucionar el socavón, en el barrio de Altozano. El agujero en la calzada, que mantiene la vía cortada, debía estar resuelto para este mes de septiembre, según el plazo de ejecución del contrato, pero este no se cumplió. De acuerdo con el expediente aprobado entonces por la Junta de Gobierno Local, la realización de unos trabajos de mantenimiento y reparación en la red de agua potable interfirió en el desarrollo de la actuación. Por ello, la empresa responsable solicitó una extensión del contrato de un mes que, al ser aprobada por el Consistorio, fijó el fin de los trabajos en este 2 de octubre. Otra meta incumplida.

"Por aquí no he visto a nadie"

"Yo trabajo pared con pared con las obras, y por aquí no he visto a nadie ni he oído ninguna máquina", señalaba este mismo jueves un comerciante de la zona, que aseguraba estar cansado de ver cortada la calle que rodea su negocio. En la misma línea, Pili, vecina de la calle, señalaba que "es un martirio" el rodeo que tienen que dar sus familiares cada vez que quieren ir a visitarle para poder entrar al garaje de su casa, ya que por Pintor Otilio discurre la ruta más directa al domicilio.

Pese a que, con esta prórroga, se esperaba poner punto y final a un problema que mantiene la calle cerrada desde hace más de año y medio, no ha sido así. El contrato, con un presupuesto de casi 700.000 euros, espera solucionar de una vez por todas el hundimiento de parte del asfalto, que ya acumulaba quejas por grietas y baches registradas previamente al socavón que ahora se pretende reparar. Para dar explicaciones y tranquilizar a los vecinos de la zona, hartos de no poder atravesar el vial junto a la avenida Conde Lumiares, el ejecutivo local organizó un encuentro con comerciantes y residentes de la zona. Allí, tanto el vicealcalde, Manuel Villar, como la concejala de Infraestructuras, Cristina García, expusieron las condiciones del contrato que ahora tendrá que volver a ampliarse.