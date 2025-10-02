Servicios mínimos para la huelga de médicos en la provincia de Alicante

Los pacientes de Alicante que tengan mañana una cita médica o una consulta pueden encontrarse con que no se puede celebrar porque su médico está de huelga. Los facultativos celebran este viernes (desde las 00 a las 24 horas) la segunda jornada de paro que convoca el colectivo (la primera fue en junio) en defensa de un estatuto propio que contemple sus singularidades, además de una jornada laboral de 35 horas semanales, guardias voluntarias y medidas para reforzar las plantillas de profesionales en la sanidad pública.

El lema de protesta es "Médico, yo paro". Está convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para mostrar su rechazo al borrador de estatuto marco que prepara el Ministerio de Sanidad y se celebra en todo el país. Además del paro, se celebrará una concentración a las 12.30 horas de este viernes en la plaza de la Montañeta.

La Conselleria de Sanidad ha marcado unos servicios mínimos para que la atención al paciente quede garantizada en una resolución firmada por el director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral, Andrés Lluch.

Hospitales

En los hospitales, se mantendrán los servicios de una jornada habitual, es decir, al 100 %, en áreas consideradas esenciales para la salud y vida del paciente como diálisis, radioterapia; UCI y Unidades de Reanimación; programa de trasplantes; CICU y SAMU.

En la resolución se explica que en estas unidades la asistencia sanitaria no puede ser demorada por la situación clínica del paciente, por la planificación ajustada del tratamiento en enfermedades crónicas graves y por las consecuencias derivadas de la no asistencia que suponen un compromiso vital.

"Los tratamientos radioterápicos oncológicos se pautan con una periodicidad predeterminada cuya alteración puede poner en riesgo la vida del paciente" Andrés Lluch — Director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral

A la mitad

En cambio, se recomienda el 50 % de la jornada habitual para garantizar la asistencia sanitaria de los pacientes con patología no demorable en los servicios de Farmacia hospitalaria, quirófanos programados; unidad de hospitalización a domicilio; los hospitales de día; las actividades del servicio de Oncología; la atención domiciliaria y los centros de transfusiones.

En cambio, se establecen servicios propios de los domingos en las salas de hospitalización; servicios centrales urgentes; quirófanos y servicios de Urgencias. Se explica del siguiente modo en la resolución: "los servicios prestados en los domingos y festivos son los mínimos imprescindibles para el funcionamiento de un hospital al ser la asistencia hospitalaria un servicio continuado las 24 horas".

Concentración de médicos en la Plaza de la Muntañeta de Alicante / Jose Navarro

Servicios continuados

Esto afecta a las salas de hospitalización, al ser la asistencia sanitaria un servicio continuado, por lo que "es preciso atender adecuadamente a los usuarios pacientes ingresados y a los que puedan hacerlo por la vía de la urgencia", explican desde la Generalitat. Así como a los servicios centrales urgentes para cubrir las necesidades de exploraciones de los pacientes ingresados y de las posibles urgencias externas; los quirófanos de urgencias para atender la urgencia que requiera intervención quirúrgica, proveniente del servicio de urgencias o intrahospitalaria; así como las puertas de Urgencias por la propia naturaleza urgente de la prestación asistencial.

Asimismo, las consultas externas preferentes se mantienen con servicio de un 25 % de la jornada habitual.

Atención Primaria

Los Puntos de Atención Continuada de Primaria (PAC) y Puntos de Atención Sanitaria (PAS), es decir, los servicios de urgencias de Atención Primaria que abren cuando cierran los centros de salud, precisan para atender a la demanda urgente de la población los recursos de una jornada habitual según la Generalitat, por lo que se mantendrán servicios mínimos del 100 %.

En cuanto a los centros de salud y consultorios auxiliares funcionarán como un sábado. Los centros de especialidades mantendrán el 25% de la plantilla en una jornada habitual para la atención de las consultas preferentes. "En todo caso se deberá garantizar la presencia de al menos una persona durante el horario de atención establecido".

Esta resolución de establecimiento de servicios esenciales mínimos surtirá efectos el día 3 de octubre de 2025 durante las 24 horas y los turnos concretados.