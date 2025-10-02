Estos son los admitidos y excluidos de las ayudas de alquiler joven de vivienda en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha hecho público el listado provisional de personas admitidas y excluidas en la convocatoria de Ayudas al Alquiler Joven. Tras el cierre del plazo de solicitudes, y conforme al punto 7.4 de las Bases Reguladoras, el órgano instructor ha revisado la documentación presentada y señala, en su caso, los documentos a subsanar.

Plazo

Las personas solicitantes disponen de diez días para aportar correcciones o documentos faltantes, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cómo subsanar

La subsanación deberá presentarse exclusivamente por vía electrónica, a través de la Sede Electrónica, en el trámite específico habilitado dentro del Catálogo de Servicios de “Juventud”, tal y como prevé el artículo 14.3 de la Ley 39/2015.

Dónde consultar

El listado provisional y las instrucciones están disponibles en la Sede Electrónica.