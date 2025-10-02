EL TIEMPO
El tiempo en Alicante: siguen las temperaturas primaverales en la provincia
Aemet avanza que la provincia vivirá una jornada despejada y con máximas de hasta 25ºC
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha realizado su previsión para este jueves en el que indica que puede haber intervalos nubosos en algunos puntos de la provincia de Alicante pero que en general estará despejado. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento soplará flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde.
El tiempo en Alicante
La capital alicantina tendrá una jornada con el cielo un poco nublado por la mañana y despejado por la tarde. Las temperaturas siguen casi veraniegas llegando a los 26ºC la mayor parte del día.
El tiempo en Elche
Elche vivirá un jueves despejado con temperaturas al alza hasta llegar a los 26ºC.
El tiempo en Benidorm
Benidorm tendrá un jueves nublado por la mañana y despejado por la tarde. Las temperaturas también subirán y se mantendrán en torno a los 24ºC durante toda la jornada.
El tiempo en Elda
Elda tendrá hoy el cielo despejado y los termómetros irán en aumento hasta llegar a los 26ºC, por encima de la previsión de ayer.
El tiempo en Torrevieja
Torrevieja también tendrá un día en el que el sol será el protagonista. Las temperaturas no pasarán de los 25ºC.
El tiempo en Orihuela
Orihuela tendrá hoy el cielo un poco nublado pero también momentos en los que saldrá el sol por la tarde. Las temperaturas alcanzarán los 27ºC a primera hora de la tarde.
El tiempo en Alcoy
El día estará hoy despejado en Alcoy aunque puede haber algunas nubes bajas. Las temperaturas máximas serán de 24ºC.
El tiempo en Dénia
Dénia tendrá hoy el cielo cubierto por la mañana y por la tarde volverá a lucir el sol. Las temperaturas estarán sobre los 25ºC.
