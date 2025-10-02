Nueva incidencia en el TRAM de Alicante en menos de 24 horas

El TRAM de Alicante ha vuelto a sufrir este jueves una avería que ha provocado retrasos generalizados en varias de sus líneas. La incidencia se comunicó a través de la red social X a las 16:45 horas y estuvo causada por un fallo en el suministro eléctrico que afectó a las líneas 1, 2, 3 y 4, con demoras de más de 25 minutos.

Según Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), el problema eléctrico ya ha sido solucionado y el servicio circula con normalidad en el momento de redactar esta información.

Segunda incidencia en un día

Se trata de la segunda avería registrada en menos de 24 horas. La noche anterior, el TRAM de Alicante vivió una suspensión total en las líneas 4 y 5, lo que dejó sin servicio al ramal de Playa de San Juan.

El aviso se comunicó a través de la cuenta oficial del TRAM d’Alacant en la red social X (antes Twitter). En un primer mensaje, publicado poco antes de las 22 horas del miércoles, se informaba de retrasos en las líneas 1, 2 y 3. Minutos más tarde, FGV confirmó la interrupción completa de las líneas 4 y 5.

Fuentes de FGV explicaron entonces que el fallo se produjo en el enclavamiento, el sistema que coordina señales y desvíos para garantizar la seguridad ferroviaria. Este sistema actúa como el “cerebro” de la circulación; si falla, los tranvías no pueden ponerse en marcha aunque estén listos para salir, detallaron desde FGV.

A esa incidencia se suma ahora la de este jueves que ha dejado retrasos de hasta 25 minutos en el servicio.