Tres barcos de la OTAN realizarán una escala en el puerto de Alicante

Tres barcos de guerra que forman el Grupo Permanente de Medidas Contraminas de la OTAN 2 (SNMCMG2) realizarán una escala logística en el puerto de Alicante desde este viernes 3 de octubre hasta el día 6, según informa la Comandancia Naval de Alicante.

Este grupo está bajo el mando italiano del capitán de navío Fortunato Genovese y lo forman el buque insignia ITS "Paolo Thaon di Revel", un buque de combate multipropósito de la Armada italiana, el cazaminas costero español "Sella" y el cazaminas costero italiano "Crotone". Los barcos no tienen previsto realizada jornada de puertas de abiertas, por lo que la ciudadanía tendrá que conformarse con verlos desde el exterior.

El grupo forma parte de las fuerzas marítimas permanentes de la OTAN y opera principalmente en el mar Mediterráneo.

Según la Armada, su misión es proporcionar una capacidad continua y multinacional de medidas contra minas marítimas para garantizar la seguridad marítima y la navegación segura, lo que incluye la detección y neutralización de minas, salvaguardar la infraestructura marítima y las rutas críticas, apoyar las operaciones de la OTAN y mejorar la interoperabilidad entre las armadas aliadas.

El buque “Paolo Thaon di Revel”

El buque insignia italiano "Paolo Thaon di Revel” es el primero de una nueva generación de buques de combate multipropósito desarrollados para la Armada italiana. "Altamente versátiles, están diseñados para una amplia gama de misiones, que incluyen patrullaje marítimo, antipiratería, búsqueda y rescate, e incluso operaciones de combate de alta intensidad", según la Armada.

Una característica destacada es la innovadora “Naval Cockpit”, un puente integrado y centro de mando que permite que solo dos operadores controlen la navegación, los sistemas de combate y las funciones de control del buque, lo que mejora significativamente la automatización y la eficiencia de la tripulación. Incluyen además una cubierta de vuelo y un hangar para helicópteros o UAV, lanchas rápidas y sistemas avanzados de radar y misiles.

Cazaminas “Sella” y “Crotone”

El buque español "Sella" es el segundo de la clase “Segura” de la Armada, entregado en 1999, y cuenta con un casco fabricado en fibra de vidrio reforzado con plástico (FRP) para minimizar su firma magnética. Está equipado con avanzados sistemas de sonar para la detección de minas y lleva vehículos submarinos no tripulados para la identificación y neutralización de amenazas submarinas.

El cazaminas "Sella" de la Armada. / Ç

El italiano "Crotone" es un cazaminas costero perteneciente a la clase “Gaeta”, una evolución de la anterior clase “Lerici”. Construido en el astillero Intermarine de Sarzana, Italia, fue entregado a la Armada italiana en 1994. Diseñado principalmente para localizar, identificar y destruir minas navales, el buque está equipado con sofisticados sistemas de sonar y vehículos teledirigidos, que permiten a la tripulación detectar e investigar cualquier objeto en el fondo marino.