El TSJ tumba de los pliegos del albergue de Alicante y exige la subrogación del personal

Un nuevo varapalo jurídico para el Ayuntamiento de Alicante. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado la "invalidez jurídica" de los pliegos del contrato para la gestión del albergue municipal, el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS), y exige la subrogación del personal que trabajaba en el anterior servicio. El tribunal anula también el presupuesto de licitación, fijado en 1,2 millones de euros, y ordena al Consistorio que adopte las "decisiones pertinentes" para poner en práctica las nulidades declaradas.

La sentencia responde al recurso ordinario interpuesto por la Fundación Salud y Comunidad, antigua adjudicataria del servicio en el CAI (Centro de Acogida e Inserción de Personas sin Hogar). La entidad alegaba que el nuevo contrato era prácticamente "idéntico" al que había gestionado durante más de dos décadas y que, por tanto, debía aplicarse la obligación de subrogación prevista en el artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público.

En su escrito, la fundación advertía de que la exclusión de esa obligación en los pliegos podía acarrearle indemnizaciones superiores a 400.000 euros por los despidos de una veintena de trabajadores que no fueron asumidos por la nueva adjudicataria. Según detallaba, de los 25 empleados que prestaban servicio en el centro, solo seis fueron contratados en el CAUS, quedando el resto fuera pese a que seguían siendo necesarios para el desarrollo de las prestaciones.

Diferencias no acreditadas

Antes de llegar al TSJ, la Fundación Salud y Comunidad ya había planteado un recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que lo desestimó en octubre de 2024. Ese órgano entendió que el nuevo contrato del CAUS no era una mera continuación del CAI, pues no incluía la "atención integral psicosocial", lo que lo diferenciaba del anterior y lo eximía de la obligación de subrogación.

El TSJ, sin embargo, rechaza esa interpretación. Los magistrados -Fernando Nieto, Rosario Vidal, Edilberto Narbón y Mercedes Galoto- concluyen que existen “similitudes tales” entre ambos contratos que no justifican excluir a los trabajadores. El tribunal destaca que se prestan los servicios en el mismo edificio, a los mismos usuarios, con una plantilla similar y con programas que, aunque redactados de manera distinta, siguen requiriendo atención psicosocial. Para la Sala, "se trata esencialmente del mismo servicio que se venía prestando" y sostienen que no se han aportado pruebas suficientes para demostrar diferencias sustanciales entre ambos contratos.

Convenio colectivo inaplicado

Otro punto clave en el fallo es el relativo al convenio colectivo aplicable. El Ayuntamiento aplicó en los pliegos el estatal de Acción e Intervención Social (2022-2024), pero el tribunal sostiene que debió usarse el convenio que regía en las licitaciones anteriores del CAI. Ese texto, más favorable para los trabajadores, obliga expresamente a la subrogación y al mantenimiento del empleo.

La sentencia recuerda que el nuevo contrato reducía ligeramente el personal previsto: de 31,75 empleados en el CAI a 28,83 en el CAUS, sin que el Consistorio acreditara que los cambios de objeto o de normativa justificaran esa diferencia. La Sala concluye que no se ha probado la existencia de una modificación real del servicio, sino solo una reformulación administrativa en los pliegos

Efectos de la nulidad

Por ello, el fallo declara inválidas las cláusulas que omitían la subrogación y las que fijaban el presupuesto base, ya que este se calculó conforme a un convenio colectivo incorrecto. El tribunal especifica que la subrogación deberá aplicarse a los trabajadores recogidos en los propios pliegos del contrato de 2024, limitando así su alcance a las categorías y número allí previstos.

La Sala limita la nulidad a los pliegos, sin extenderla a todos los actos posteriores del proceso de contratación. En cualquier caso, el Ayuntamiento deberá corregir la documentación y sacar de nuevo la licitación con la subrogación incluida y conforme al convenio colectivo aplicable. Asimismo, rechaza pronunciarse sobre posibles daños económicos a la entidad demandante, indicando que debería plantear una acción de responsabilidad patrimonial distinta.

La resolución no es firme. Contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del propio TSJCV. El plazo para recurrir es de treinta días desde la notificación, con las condiciones establecidas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.