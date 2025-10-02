Los virus respiratorios que están detrás de los contagios en Alicante

La transmisión de virus respiratorios entre el alumnado crece semana a semana entre los menores de 4 años desde que volvieron a la guardería a primeros de septiembre. Los hay de todo tipo, cebándose sobre todo con los lactantes pero también con los escolares, que transmiten la infección a sus familiares.

Con la vuelta a las aulas, circulan con especial incidencia el rinovirus, agentes causantes del resfriado común y los patógenos más comunes en humanos. Los pediatras también están recibiendo en consulta a niños con enterovirus, causantes de una amplia gama de enfermedades, desde resfriados leves hasta problemas más graves como meningitis. Así como gripe y covid, cuya escalada se estabiliza aunque irrumpe el virus de la bronquiolitis.

La escalada de contagios de covid se contiene, la gripe se mantiene e irrumpe la bronquiolitis

Menores de 4 años

Según los datos que recoge el último boletín del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas actualizado este jueves por la Conselleria de Sanidad, y que corresponde a la última semana de septiembre, los virus respiratorios siguen al alza entre los menores de 4 años. En siete días se ha pasado de 2.641 casos por cada 100.000 habitantes en la Comunidad Valenciana (dato medio entre las tres provincias) a 3.507, casi 1.000 puntos más (un 75 % de incremento).

Es un dato por grupos de edad que obedece a la vigilancia sindrómica en el sistema de Atención Primaria. Crece también la curva entre los niños de 5 a 14 años, entre quienes las infecciones respiratorias también se están transmitiendo velozmente: el último boletín indicaba menos de un millar de cada por cada 100.000 pero los últimos datos contabilizan los casos por encima de los dos millares.

Esto tiene un efecto inmediato en la población adulta, sobre todo entre los de más edad: los casos han pasado de 412 cada 100.000 habitantes a 517, es decir, 100 puntos más, entre los mayores de 65 años.

Vigilancia en Atención Primaria en la última semana / INFORMACIÓN

Verano

¿Por qué estos virus se replican siempre en septiembre/octubre entre los menores? La presidenta de la Asociación de Pediatría de la provincia de Alicante, Carolina Torres, explica que rinovirus y los enterovirus suelen circular más en otoño e invierno pese a que la estacionalidad de los virus se está perdiendo con el cambio climático y las condiciones ambientales. Además, afirma que se reduce la inmunidad después de las vacaciones ya que los niños regresan a la escuela con menos exposición a los virus circulantes durante el verano. En el caso de los que van a las guardias, tienen además los sistemas inmunitarios en desarrollo.

¿Y por qué en otoño pero no en primavera, cuando están todos en el aula? "En primavera siguen en clases pero ahora vuelven, digamos, un poco vírgenes, con la inmunidad descargada de venir todo el verano sin estar en contacto con tantos virus respiratorios juntos y otra vez son más vulnerables a cualquier otra infección".

La expansión del covid se contiene Tras la fuerte irrupción del covid-19 con la vuelta al colegio, los contagios se contienen en la última semana. La incidencia estimada es ahora de 110 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 141 de la semana anterior. La gripe se mantiene en valores similares. "Los virus tienen que dar varias pasadas a toda la población para dejar inmunidad, como ha hecho el coronavirus", señala la pediatra Carolina Torres. La positividad de las muestras que se recogen en Atención Primaria de estos virus ha bajado del 27 % al 16 %. Respecto a los casos graves que acaban en el hospital, se mantiene en valores bajos, con 10 casos por cada 100.000 habitantes, la mayoría menores de 4 años y mayores de 80. La hospitalización por covid ha bajado en una semana a 1,2 casos.

Contagios

Los lactantes son los que están sufriendo ahora más contagios. "Son muy pequeños. Algunos han ido a la guardería y tienen algo de inmunidad que cogieron el invierno pasado pero a otros ya no les queda nada y han de volver a a empezar otra vez".

"Son muy pequeños. A algunos ya no les queda nada de inmunidad y han de volver a a a empezar otra vez" Carolina Torres — Asociación de Pediatría Extrahospitalaria

El boletín de la Conselleria de Sanidad recoge el aumento de casos de virus respiratorio sincitial, que causa la bronquiolitis, y que afecta a bebés. La semana anterior no había casos y ahora pocos pero ha irrumpido, con cinco por cada 100.000 lactantes.

Incidencia de los principales virus en la última semana / INFORMACIÓN

Hospitales

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Medicina Preventiva y Salud Pública, Juan Francisco Navarro, jefe de preventiva en el Hospital General de Elche, indica que la llegada de los niños a las escuelas y los adultos al trabajo es el factor diferencial del aumento de virus frente al verano.

"El pico está limitado a los niños y tardará en afectar a las consultas en Atención Primaria de adultos y más a la hospitalización" Juan Francisco Navarro — Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y jefe de servicio en el Hospital de Elche

"Se ha detectado un pico que partía desde unos niveles muy bajos, atribuible a la convivencia en los coles, guarderías, etcétera. Ahora mismo está limitado a esas edades y tardará en afectar a las consultas en Atención Primaria de adultos y mucho más a la hospitalización".