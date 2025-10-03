Alicante se queda fuera de los fondos europeos

Alicante se queda sin financiación europea. El alcalde, Luis Barcala, ha anunciado este viernes que Alicante no recibirá ninguna asignación de los fondos europeos, conocidos en esta ocasión como fondos Edil, en el último reparto realizado por el Gobierno de España, lo que supone la pérdida de más de 20 millones de euros destinados a distintos proyectos que iban a desarrollarse en la ciudad.

Barcala dio a conocer la situación tras participar en un acto celebrado en el Auditorio Provincial, donde calificó la decisión como una “noticia terrible” y aseguró que el Ayuntamiento pedirá explicaciones “al más alto nivel”. En la comparecencia, el alcalde también indicó que esta situación no solo afecta a la ciudad de Alicante, sino también a Elche, otra de las ciudades que se han visto excluidas del reparto de estos fondos.

“Acabamos de conocer una tremenda y terrible noticia, y es que el Gobierno de Pedro Sánchez, a la hora de hacer el reparto de los fondos europeos para Alicante y Elche, nos ha dejado totalmente fuera, cero, ni un céntimo”, afirmó el alcalde. “Siempre que hemos optado a proyectos hemos conseguido financiación, pero en esta ocasión no recibir absolutamente nada es inesperado e indignante”.

Proyectos paralizados

Según detalló Barcala en su intervención ante los medios, entre los proyectos afectados se encuentran la construcción del pabellón de Tómbola, la adecuación del colegio López Soria, la rehabilitación de la nave del secadero de Las Cigarreras, la ampliación del centro de formación El Tossalet y la mejora de varias plazas públicas, entre ellas las de Argel, Orán, Constitución, Palamó o Dolçainer Luis Avellá, entre otros.

Carlos Mazón y Luis Barcala en el Auditorio Provincial alicantino. / Alex Domínguez

Discriminación

El alcalde acusó al Gobierno central de “castigar de manera sistemática a Alicante y a la provincia”. A su juicio, no es la primera vez que la ciudad queda relegada en la distribución de inversiones estatales.

“No puede ser que por falta de presupuestos el Gobierno de Sánchez esté castigando sistemáticamente a la provincia de Alicante y, en consecuencia, a la ciudad. No puede ser que una vez más, y de manera absolutamente descarada, Alicante y Elche —la segunda y tercera ciudad más importantes de la Comunitat Valenciana— se queden fuera del reparto”, denunció.

Responsabilidades

Barcala aseguró que el Ayuntamiento pedirá explicaciones “al más alto nivel”, revisará el procedimiento seguido en la concesión de fondos y llevará el asunto al pleno municipal. Además, no descartó recurrir a vías legales para reclamar lo que considera “un derecho de los alicantinos”.

“El Gobierno de España no hace más que gestionar unos fondos que son europeos, y ha decidido de manera arbitraria que Alicante no tiene derecho a recibirlos. No puede ser que sistemáticamente se castigue a la provincia y a la ciudad con la excusa de la falta de presupuestos”, denunció el alcalde.

Con esta exclusión, el Ayuntamiento ve comprometida la ejecución de una batería de proyectos considerados estratégicos para el desarrollo urbano y la mejora de infraestructuras públicas en distintos barrios de la ciudad.