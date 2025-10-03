Alicante enseña a Uruguay todo lo que los niños aprenden jugando

"Los adultos vamos acelerados en la vida y se lo trasladamos a los niños, cuando el oficio de un niño es entretenerse en el tiempo, mirar, tocar...". Con esta frase la psicopedagoga, escritora y asesora a docentes Mari Carmen Díez resume una realidad con la que más de uno puede identificarse. Y frente a este problema tan común, la alicantina defiende la importancia del juego para el aprendizaje de los más pequeños.

Bajo el título "Tiempos en la infancia", la experta en educación y crianza enseñará a maestros y estudiantes de Magisterio de Uruguay todo lo que los niños "se pierden por las prisas y esa aceleración que ha entrado en la escuela".

La conferencia, que será retransmitida vía online a través de Youtube (a las 15:30 hora española), está organizada por el Consejo de Formación en Educación y en ella, Díez ilustrará con ejemplos que ha vivido tras dedicar buena parte de su vida a la enseñanza "cómo se equivocan aquellos que piensan que hay que quitarles tiempo de jugar a los niños, porque piensan que cuanto antes empiezan a aprender ciertas cosas más se adelanta, cuando en realidad se les atrasa, porque no les interesa lo que le estás enseñando y no lo aprenden con gusto", explica.

Tiempo libre en clase

Con esta premisa, plantea que los colegios dediquen tiempo para el juego en toda la etapa de Infantil, a la que van los niños de 3 a 5 años "porque jugando los niños plantean sus soluciones ante problemáticas, incluso desarrollan hipótesis, aprenden a manejar emociones de ganar y perder", agrega.

Por este motivo, Mari Carmen Díez es de las que defienden que a los niños "hay que darles paso a lo libre, porque si todo está dirigido acaban teniendo un rechazo y se les acaba frenando a la hora de desarrollar otros conocimientos que son propios de la edad que tienen".