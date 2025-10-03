Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

Alicante enseña a Uruguay todo lo que los niños aprenden jugando

La psicopedagoga Mari Carmen Díez defiende que los niños de entre 3 y 5 años tengan tiempo libre para aprender jugando

Colegios e institutos de Elche vuelven a abrir sus puertas para un nuevo curso

Colegios e institutos de Elche vuelven a abrir sus puertas para un nuevo curso

Jose Navarro

A. Fajardo

A. Fajardo

"Los adultos vamos acelerados en la vida y se lo trasladamos a los niños, cuando el oficio de un niño es entretenerse en el tiempo, mirar, tocar...". Con esta frase la psicopedagoga, escritora y asesora a docentes Mari Carmen Díez resume una realidad con la que más de uno puede identificarse. Y frente a este problema tan común, la alicantina defiende la importancia del juego para el aprendizaje de los más pequeños.

Bajo el título "Tiempos en la infancia", la experta en educación y crianza enseñará a maestros y estudiantes de Magisterio de Uruguay todo lo que los niños "se pierden por las prisas y esa aceleración que ha entrado en la escuela".

La conferencia, que será retransmitida vía online a través de Youtube (a las 15:30 hora española), está organizada por el Consejo de Formación en Educación y en ella, Díez ilustrará con ejemplos que ha vivido tras dedicar buena parte de su vida a la enseñanza "cómo se equivocan aquellos que piensan que hay que quitarles tiempo de jugar a los niños, porque piensan que cuanto antes empiezan a aprender ciertas cosas más se adelanta, cuando en realidad se les atrasa, porque no les interesa lo que le estás enseñando y no lo aprenden con gusto", explica.

Vuelta al cole en Alicante: 303.200 alumnos inician el curso pendientes del cambio de lengua

Vuelta al cole en Alicante: 303.200 alumnos inician el curso pendientes del cambio de lengua

Ver galería

Así ha sido la vuelta el cole en Alicante: 303.200 alumnos inician el curso pendientes del cambio de lengua y del tiempo /

Tiempo libre en clase

Con esta premisa, plantea que los colegios dediquen tiempo para el juego en toda la etapa de Infantil, a la que van los niños de 3 a 5 años "porque jugando los niños plantean sus soluciones ante problemáticas, incluso desarrollan hipótesis, aprenden a manejar emociones de ganar y perder", agrega.

Noticias relacionadas y más

Por este motivo, Mari Carmen Díez es de las que defienden que a los niños "hay que darles paso a lo libre, porque si todo está dirigido acaban teniendo un rechazo y se les acaba frenando a la hora de desarrollar otros conocimientos que son propios de la edad que tienen".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents