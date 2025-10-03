Barcala, sobre el rechazo a los macrodepósitos en Alicante: "Anunciamos que utilizaríamos todos los recursos"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, insiste en el rechazo a la instalación de una planta de macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante y defiende que la solicitud de licencia de obras "no cumplía". El regidor popular recuerda que el gobierno municipal ya anunció que utilizaría "todos los recursos" para tratar de frenar la polémica instalación y asegura no estar preocupado por posibles represalias legales de la empresa precursora del proyecto: "Todo el mundo tiene derecho a defender su postura".

Las declaraciones de Barcala se han producido pocas horas después de que la Concejalía de Urbanismo haya denegado la licencia de obra mayor solicitada por la mercantil XC Business 90 S. L. para el centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el muelle 19 del puerto. Pese a que la empresa argumenta que la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia (ratificada después por el Supremo y ahora recurrida ante el Constitucional) le otorga el derecho a levantar la planta, el gobierno local del Partido Popular difiere. El ejecutivo municipal sostiene que la mercantil no ha aportado al expediente la preceptiva autorización que ha de emitir la Autoridad Portuaria y, por otro lado, insiste en que, en el proyecto de obras que presentó ante el Consistorio, no coincide con la superficie concedida por la concesionaria del suelo y la certificada por la Autoridad Portuaria.

Esperando al Constitucional

La decisión comunicada esta semana por el Ayuntamiento se ha materializado por segunda ocasión, después de que el primer intento fuese rectificado por una equivocación del propio Consistorio. En junio, el gobierno local dio marcha atrás en el último trámite para tratar de frenar los macrodepósitos en el puerto de la ciudad. En un primer momento, el alcalde anunció haber denegado la licencia de obras porque, pese a habérselo requerido, la compañía no había respondido a dicha solicitud. Sin embargo, la mercantil sí registró sus alegaciones (el último día del plazo), por lo que Barcala se vio obligado a rectificar esta decisión.

Algunos meses antes, en marzo de este año, el Ayuntamiento de Alicante pidió al Tribunal Constitucional (TC) la nulidad de la sentencia que exigía autorizar el proyecto, escasos días después de conceder "por mandato judicial" la licencia ambiental a los macrodepósitos en el puerto de Alicante tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ratificada después por el Supremo.

El recurso, según fuentes municipales, se presentó tanto contra esta sentencia como contra la inadmisión del incidente de nulidad interpuesto previamente el Ayuntamiento contra la misma, por entender que en ambos casos se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española, al no haber tenido en cuenta la inconstitucionalidad del silencio positivo en la concesión de licencias ambientales. Se solicitó, además, la suspensión de la ejecución de la sentencia mientras se resuelve este recurso de amparo.