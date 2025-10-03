Barcala frena y dice que consultar a Mazón sobre las obras de la Cámara de Alicante “no es más que una posibilidad”

El Ayuntamiento de Alicante ha echado el freno en su idea de dejar en manos de la Generalitat la decisión sobre la legalidad de las obras que la Cámara de Comercio ha realizado sin licencia y construyendo una planta fuera de ordenación en el edificio Panoramis del puerto.

Horas después de que la agencia Efe avanzara y este diario confirmara la intención de Barcala de elevar a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio una consulta sobre los parámetros urbanísticos de aplicación al edificio donde se encuentra la sede de la institución que preside Carlos Baño, el regidor reculó y, al ser preguntado por ello en un acto público, aseguró que era solo «una posibilidad».

El alcalde de Alicante agregó que «Urbanismo aún no ha registrado ningún trámite ante ningún organismo, que «no se ha tomado ninguna decisión al respecto» y, en cuanto a la solución que se va a dar a este asunto, que «cuando haya algo, algo explicaremos, si es que tenemos algo que explicar».

En el mismo sentido se manifestaron desde la Conselleria de Infraestructuras, donde confirmaron que no se había recibido consulta alguna sobre las obras de nueva sede de la Cámara. Las mismas fuentes añadieron que este tipo de trámites son habituales a modo de «consulta» a un organismo superior, pero que en ningún caso suponen la necesidad de emitir un dictamen vinculante respecto a la polémica urbanística, cuya resolución corresponde al Ayuntamiento, competente en materia de urbanismo.

Un caso singular

Fuentes municipales incidieron en la «normalidad» de las consultas a la administración autonómica aunque a nadie se le escapa la singularidad del edificio de la Cámara, donde el jefe del Consell, Carlos Mazón, conserva su plaza de gerente y a cuyas obras la Generalitat destinó una ayuda directa de 1,5 millones, la mitad del coste del proyecto, pese a no tener licencia y contar con una planta de más.

Una naya que los técnicos municipales, de quien dijo Barcala que tendrían la última palabra en este asunto, concluyeron que se tenía que eliminar como «única vía para restituir la legalidad infringida».

Fuentes conocedoras de este asunto insistieron en que ni tan siquiera se ha redactado el contenido de la consulta y que únicamente se trataba de una idea que no ha tomado cuerpo, ni se aventuraron a concretar si lo tomará. «Pero ni es algo extraordinario, ni vinculante», apostillaron.

La obras que la Cámara ha venido acometiendo desde el año pasado en parte de los antiguos cines de Panoramis están paradas desde abril. Fue la institución que preside Baño la que tomó la decisión después de que este medio desvelara que carecían de licencia cuando lo trabajos estaban ya prácticamente finalizados.

Técnicos municipales de Urbanismo constataron después la existencia de una planta que incumplía la normativa y sobre la que la Autoridad Portuaria, que preside Luis Rodríguez, no había alertado pese que habían visitado las obras cuando ya se había construido.

El Puerto, que en principio se enrocó en que la competencia en materia urbanística es municipal, como así es, se descolgó este verano con una comunicación al Ayuntamiento en la que le instaba a que se abstuviera de dar licencias en su suelo. Requerimiento al que el Consistorio respondió comunicando a la concesionaria del edificio Panoramis que paralizaba todos los expedientes que afectaban al complejo, incluido el de la Cámara. Y ha sido en medio de esta parálisis cuando ha saltado la «posibilidad» de realizar una consulta a la administración que preside un amigo confeso de Baño.