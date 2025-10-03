El Ayuntamiento de Alicante se desdice con la desratización en los colegios y asegura que actúa dos veces al año

La alarma por las ratas en los colegios de Alicante sigue generando polémica, a la vez que crece el malestar por la suciedad en los centros escolares. Un día después de que los equipos directivos pusieran el grito en el cielo y denunciaran que el Ayuntamiento ha dejado de prestar el servicio de control de plagas y desratización en la cocina y el comedor de los centros educativos, las explicaciones del equipo de gobierno siguen contradiciéndose conforme pasan las horas, lejos que se aclare el conflicto. Por un lado, el ejecutivo popular niega haber cancelado la intervención de prevención que tiene que hacer en las dos zonas más sensibles de los colegios, por la existencia de comida, mientras, por otro lado, los directores insisten en que ahora tienen que sacar de los fondos de los colegios el dinero para sufragar estas labores, porque el Consistorio no lo hace.

En una primera respuesta, tras conocer la queja de los colegios, publicada por INFORMACIÓN, desde la Concejalía de Educación rechazó que el Ayuntamiento suprimiera "en ningún momento el servicio de control de plagas y desratización en centros educativos" y aseguró que "se sigue prestando, como parte del servicio de limpieza". A reglón seguido, agregó que el caso específico de las instalaciones de comedor y cocina "no se encuentran dentro de las competencias de este servicio, dado que son instalaciones que en los centros educativos están gestionadas a través de empresas concesionarias, que son las que han de mantenerlas limpias y en perfecto estado".

Este viernes, tras volver a pedir una explicación ante el enfado de los directores, desde el mismo departamento municipal dieron marcha atrás y matizaron que sí que se hace el servicio que un día antes dijeron que no era de su competencia, cuando el mantenimiento de los centros educativos recae en las Administraciones locales, aunque sea a través de contratas o subcontratas: "el servicio de desinsectación y desratización completa de los centros escolares (incluyendo todas las instalaciones interiores y exteriores) se realiza dos veces al año en periodo no lectivo". Asimismo, admitieron haber realizado este año una en primavera (Semana Santa) y anunciaron que se realizará otra durante las vacaciones de Navidad. Respecto al resto de año, aseguraron se realizan intervenciones de forma concreta y específica, atendiendo de inmediato todas las incidencias o peticiones por parte de los centros educativos", agregaron desde Educación.

La Concejalía de Educación señala que los centros tendrán en Navidad un control en todas las instalaciones

Contradicciones

Sin embargo, varios directores de la Zona Norte consultados volvieron a coincidir en que la empresa encargada de estos trabajos, que es la que el servicio de limpieza de los centros educativos subcontrata, acudió entre finales de agosto y principios de septiembre a los colegios y que se negaron a intervenir en las cocinas y en los comedores, bajo el pretexto de que "ya no tenían esa orden". De ahí que están preparando un escrito para pedir al Ayuntamiento que reconsidere su

Por otra parte, desde otros centros educativos de la ciudad, que tampoco quieren dar sus nombres por temor a ser señalados, demostraron que la última visita que recibieron por parte de la empresa de las plagas fue en abril (lo que coincide con las fechas que da el Ayuntamiento) y que sí se incluyó el servicio en el comedor y la cocina, por lo que no entienden por qué ahora la empresa está diciendo a otros centros que no entra en estos espacios.

A esto se suma que otros directores se han quejado de que los servicios de desratización y prevención de insectos, que costea el Ayuntamiento, son insuficientes, por lo que se ven obligados a contratar controles extra para tener una prevención más exhaustiva, eso sí con los fondos de los colegios, que denuncian que son escasos. Ante esto, han lamentado que si "ahora nos dicen que no van a entrar en cocinas y comedores, peor todavía, no sabemos de dónde vamos a sacar tanto dinero".

Estado del patio del CEIP La Albufereta, en una imagen de este lunes / ALEX DOMINGUEZ

Los directores, que ocultan sus nombres para no ser señalados, lamentan tener que sufragar los controles en cocinas y comedor

Hermetismo entre las empresas contratadas

Frente al revuelo generado entre los equipos directivos, desde la empresa que se encarga del control de plagas y desratización en los centros educativos, Trakta, aseguraron a este diario que ellos realizan "los servicios que tenemos contratados" con la concesionaria del servicio de limpieza de los colegios, STV, sin aclarar si se les ha modificado el contrato, ni tampoco los espacios de los colegios en los que tienen que intervenir.

El hermetismo es todavía mayor en el seno de esta concesionaria, cuyos trabajadores han denunciado ante Inspección "turnos excesivos y falta de personal" para tener a punto la limpieza de los centros escolares alicantinos. Desde STV declinaron dar una respuesta a este diario sobre el recorte en el servicio de las plagas y desratización que denuncian los directores.