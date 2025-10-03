El conseller supedita la jornada de 35 horas en Sanidad al acuerdo para toda la función pública

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha recalcado que hay una huelga de médicos porque la ministra de Sanidad, Mónica García, "no ha sabido manejar" la negociación para mejorar el estatuto marco y respecto a la reivindicación para que su departamento implante "ya" las 35 horas ha señalado que lo hará "en el momento en que lo acuerde" la Mesa General de Negociación para toda la Función Pública valenciana.

Así, en declaraciones en Villena, ha criticado que el Ministerio de Sanidad haya negociado con los sindicatos algunas cuestiones que son competencia de las comunidades sin contar con ellas y por ello ha defendido que se tendría que haber negociado el borrador conjuntamente es decir, Ministerio y comunidades con sindicatos, y no primero ministerio con sindicatos y después pasar el borrador a las autonomías como ha sucedido.

El dirigente afirma que la protesta contra el Gobierno central repercute en la asistencia sanitaria

Parálisis

Al no hacerlo así, ha afirmado que el Ministerio ha generado "una situación de parálisis, que ha hecho que todos los sectores, todos los sindicatos, y todas las comunidades autónomas, estamos en contra".

Gómez ha recalcado que "por supuesto" que está a favor de un nuevo estatuto, pero "como toca en tiempo y forma, negociando, porque somos administraciones que tenemos competencias con los trabajadores" y además con "memorias económicas y jurídico-técnicas que hagan viable el estatuto". "Como toca, haciendo un reglamento pero sin invadir competencias que es lo que el borrador actual ha hecho", ha criticado.

Así, ha recalcado que los médicos "no están protestando por la sanidad pública valenciana, sino contra la ministra" y ha lamentado que esta protesta contra el Gobierno central "esté repercutiendo en la asistencia sanitaria que estamos dando a los valencianos".

Sara Rodríguez

35 horas

Respecto a la petición para que la conselleria implante "ya" la 35 horas, ha señalado que Sanidad "está dentro de la Mesa General de Negociación de la Función Pública valenciana --en la que están CSIF, UGT-PV y CC OO-PV--, donde se acordó que durante esta legislatura toda la estructura pública valenciana, incluida la Sanidad, la adoptaría". "En el momento en el que la Mesa General, que está por encima de la Mesa Sectorial de Sanidad, acuerde, tal y como quedaron, implantar las 35 horas, este conseller las pondrá", ha recalcado.

Preguntado por si la implantación de esta medida ya no está en su tejado, ha replicado: "La pelota que está en mi tejado es dar la asistencia sanitaria pública a los valencianos, y ese es mi trabajo día a día". Sin embargo, ha señalado sentirse "un poco inquieto y molesto" porque "por un tema del estatuto marco, donde también reclaman las 35 horas, se está perjudicando la asistencia sanitaria a ciudadanos valencianos".

Pacientes

Asimismo, ha señalado que dar respuesta a reivindicación requiere "movimientos organizativos donde se mejore la calidad de asistencia al paciente" porque, ha subrayado, "lo más importante para mí son los pacientes y dar una asistencia de calidad, eficaz, eficiente y rápida y después, si puedo, buscar el equilibrio" para implantar las 35 horas.

"Es más importante haber abierto los hospitales por la tarde, haber aumentado la accesibilidad o el decreto ley que establece la gestión por objetivos para reducir las listas de espera que las 35 horas", ha apuntado el conseller, que ha aclarado: "No voy a dejar de poner las 35 horas, en el momento en que me lo diga la Mesa General lo voy a hacer, pero hay que ponderar lo que tiene que ser la prioridad para un responsable de la sanidad pública".