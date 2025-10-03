La difícil búsqueda de un local para el centro de mayores en Alicante

"Estamos en la búsqueda del local adecuado y trabajando con la conselleria para que a la mayor brevedad posible se restablezca ese servicio". De esta forma confirmó este miércoles el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que el Ayuntamiento quiere recuperar el Servicio de Estancias Diurnas (SED) para mayores, cerrado el pasado mes de agosto. El programa, que favorecía el envejecimiento activo de sus usuarios, fue clausurado al perder la subvención de la Generalitat porque las instalaciones no cumplían con la normativa autonómica. Ahora, el gobierno municipal busca urgentemente un emplazamiento, lo que no está resultando tarea fácil.

De acuerdo con el decreto del Consell en el que se regula la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales, el futuro espacio deberá "ser accesible en vehículo y a pie", por lo que tendrá que situarse a pie de calle, algo que no ocurría en las antiguas instalaciones de plaza América. Además, será necesario que se ubique en "zonas de actividad sociocomunitaria", que permitan la utilización de cualquier servicio general que pueda requerir la persona usuaria, "tanto de transporte público como de carácter sanitario, educativo, ocupacional, laboral, cultural, con el fin de favorecer su inclusión social". También se requiere que el local en cuestión disponga de "ventilación e iluminación de las estancias que presten servicios de atención directa al público", así como de conexión wifi.

Una serie de requisitos concretos que, junto con las necesidades de espacio para poder albergar a un número razonable de usuarios, están complicando la tarea de dar con una ubicación adecuada. De hecho, la concejala del área, Begoña León, se estaría ocupando personalmente de "rastrear" los inmuebles públicos sin uso del Ayuntamiento para encontrar el espacio idóneo. En este sentido, se está tratando de que el futuro SED se fije lo más próximo posible a su anterior emplazamiento, en plaza América, aunque también se valoran edificios como el "chalé" de titularidad municipal de la calle Cura Planelles, en Ciudad Jardín, cerrado desde hace años.

Propuestas

Los antiguos usuarios y trabajadores del centro también plantean sus propuestas al Ayuntamiento, que van desde la propia plaza del barrio de Altozano a la finca Benisaudet, residencia estival de Gabriel Miró.

La ubicación más cercana sería la del actual Centro de Mayores Plaza América, a solo unos metros del edificio intergeneracional donde se ubicaba el SED. Este local, a pie de calle, sí cuenta con uso habitual, por lo que plantean que se realice un "intercambio" entre ambos servicios, para que el programa social se sitúe a pie de calle, como exige la normativa. Como opción alternativa, se consulta también por la finca Benisaudet, en la que Gabriel Miró pasaba los veranos. Este edificio municipal fue rehabilitado y, en 2022, se acordó destinar sus plantas superiores a actividades de la Concejalía de Cultura y, la planta baja, a la de Fiestas y Participación Ciudadana, pensando en albergar acciones vecinales.