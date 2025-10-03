Malas noticias para los alicantinos: adiós a los próximos tres festivos nacionales

Después de volver a la rutina en el mes de septiembre, muchos alicantinos ya tienen la vista puesta en el próximo festivo o puente para disfrutar de unos días de relax.

Todos conocemos los beneficios de los puentes festivos, tanto para la salud mental como para la economía, ya que impulsan el turismo y la economía local. Pasar unos días en familia puede ayudar a recargar las pilas para volver afrontar la jornada laboral con el ánimo renovado.

Así pues, los valencianos tenemos a la vuelta de la esquina el 9 d’Octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, que este año cae en jueves. Así pues, los trabajadores más afortunados podrán pedir libre el viernes y hacer un puente de cuatro días. Los que no hace falta que lo pidan son los niños de Alicante, ya que el Consejo Escolar Municipal ha decretado el viernes 10 de octubre como uno de sus días festivos.

Los festivos que se “pierden” en Alicante

La circunstancia que se da este 2025 es que muchos festivos nacionales caen en fin de semana y no se recuperan en la Comunidad Valenciana, por lo que los trabajadores “perderemos” esos días de descanso.

El próximo festivo nacional será el 12 de octubre día de la Hispanidad. El Boletín Oficial del Estado (BOE) detalla que este día es un festivo nacional no sustituible y este año cae en domingo. Las únicas comunidades autónomas que pasarán este festivo al día siguiente, 13 de octubre, son Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Melilla.

Tampoco habrá suerte con el siguiente festivo que encontramos en el calendario laboral ya que el 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, cae en sábado, por lo que no será posible pasarlo al lunes inmediatamente posterior.

Esto mismo ocurre con el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, que cae en sábado. No será hasta el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, hasta cuando los trabajadores y escolares disfrutemos de otro día libre, eso sí, este año ca en lunes para poder hacer un puente de tres días.

Días festivos restantes

Estos son los días festivos que quedan en Alicante antes de que acabe el año: