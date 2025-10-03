Primeros datos de la huelga de médicos en la provincia de Alicante

Los pacientes que tengan consulta este viernes en la sanidad pública de la provincia de Alicante pueden encontrarse con que su médico está ausente porque hace huelga. Los profesionales de toda España están convocados al segundo paro en apenas cuatro meses (el primero fue el 13 de junio) en defensa de un estatuto propio que contemple sus singularidades, además de una jornada laboral de 35 horas semanales, guardias voluntarias y medidas para reforzar las plantillas de profesionales en la sanidad pública.

El lema de protesta es "Médico, yo paro". Está convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para mostrar su rechazo al borrador de estatuto marco que prepara el Ministerio de Sanidad y se celebra en todo el país.

El Sindicato Médico afirma que en las primeras horas el seguimiento es del 90 % de los que no están en servicios mínimos

Datos

¿Está teniendo seguimiento la huelga? La organización convocante afirma que sí. María José Gimeno, vicesecretaria general del Sindicato Médico en la Comunidad, señala que "por los datos que nos van llegando es masivo a nivel nacional. En nuestra comunidad autónoma está por encima del 90% considerando los servicios mínimos que han sido abusivos, ya que lo lógico es que el decreto de los mismos debería de haber sido el de un festivo, lo que no repercute en la atención a la población dado que la huelga con intención de no dañar a la misma, ha sido de un día".

Aunque la jornada comenzó la pasada medianoche, desde el Sindicato Médico explican que "de madrugada solo están los médicos de guardia y son todos servicios mínimos, por lo tanto, no pueden hacer huelga". Realmente tiene efectos desde las 8 horas. Muchos pacientes se han encontrado al ir a su centro de salud con la ausencia de su médico por lo que su consulta ha tenido que posponerse y se agolpan para obtener nueva cita. Como ejemplo, el centro de salud de San Blas de Alicante, donde había personal médico trabajando en servicios mínimos. El de Enfermería, que no está de huelga, trabaja con normalidad y está vacunando a bebés.

La respuesta en Atención Primaria, "ha subido espectacularmente. Esta vez va a la par con hospitalaria. Hubo menos respuesta en la anterior convocatoria en los centros de salud".

Concentración

Los facultativos celebrarán una concentración a las 12.30 horas de este viernes en la plaza de la Montañeta.

La Conselleria de Sanidad recoge los servicios mínimos en una resolución firmada por el director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral, Andrés Lluch.

En los hospitales, se mantendrán los servicios de una jornada habitual, es decir, al 100 %, en áreas consideradas esenciales para la salud y vida del paciente como diálisis, radioterapia; UCI y Unidades de Reanimación; programa de trasplantes; CICU y SAMU.

En la resolución se explica que en estas unidades la asistencia sanitaria no puede ser demorada por la situación clínica del paciente, por la planificación ajustada del tratamiento en enfermedades crónicas graves y por las consecuencias derivadas de la no asistencia que suponen un compromiso vital.

A la mitad

En cambio, se recomienda el 50 % de la jornada habitual para garantizar la asistencia sanitaria de los pacientes con patología no demorable en los servicios de Farmacia hospitalaria, quirófanos programados; unidad de hospitalización a domicilio; los hospitales de día; las actividades del servicio de Oncología; la atención domiciliaria y los centros de transfusiones.

Se establecen servicios propios de los domingos en las salas de hospitalización; servicios centrales urgentes; quirófanos y servicios de Urgencias. Se explica del siguiente modo en la resolución: "los servicios prestados en los domingos y festivos son los mínimos imprescindibles para el funcionamiento de un hospital al ser la asistencia hospitalaria un servicio continuado las 24 horas".

Concentración de médicos en la Plaza de la Muntañeta de Alicante / Jose Navarro

Atención Primaria

Los Puntos de Atención Continuada de Primaria (PAC) y Puntos de Atención Sanitaria (PAS), es decir, los servicios de urgencias de Atención Primaria que abren cuando cierran los centros de salud, precisan para atender a la demanda urgente de la población los recursos de una jornada habitual según la Generalitat, por lo que se mantendrán servicios mínimos del 100 %.

En cuanto a los centros de salud y consultorios auxiliares funcionarán como un sábado. Los centros de especialidades mantendrán el 25% de la plantilla en una jornada habitual para la atención de las consultas preferentes.