La doctora Paloma Vela, nueva directora científica del instituto Isabial de Alicante

La doctora Paloma Vela es la nueva directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), organismo dependiente de la Conselleria de Sanidad. El nombramiento ha sido ratificado en la reunión del Patronato de la Fundación Isabial que ha presidido el conseller Marciano Gómez y confirma la propuesta de la comisión de investigación del instituto.

La nueva directora científica de Isabial releva a la doctora Cristina Alenda, que cede el testigo a la doctora Vela por motivos personales, después de haber dirigido con gran éxito la estrategia científica del instituto desde 2023. Durante esta etapa, Isabial ha renovado la acreditación como centro nacional reconocido por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) del Ministerio de Ciencia e Innovación, y, además, la Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha la construcción de la nueva sede del centro investigador en el complejo del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, con una inversión de 13,3 millones de euros.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha presidido la reunión que ha ratificado el nombramiento

La doctora Cristina Alenda ha destacado, en su despedida, que “ser la directora científica de Isabial ha sido una experiencia enriquecedora. Ha sido un orgullo poder desempeñar el cargo y tener la confianza de los investigadores y las investigadoras, así como de las diferentes administraciones con las que trabajamos”. Además, ha felicitado a la doctora Paloma Vela tras su nombramiento, destacando la “gran labor que ha realizado durante los últimos dos años como subdirectora científica para proyectos”.

Medicina y Cirugía

La nueva directora científica, la doctora Paloma Vela, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante (UA) (1986) y especialista en Reumatología (1990). Además, seguirá siendo la jefa de sección de Reumatología del Hospital Doctor Balmis y profesora titular de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).

A lo largo de su extensa carrera profesional, Paloma Vela ha ostentado el cargo de presidenta de la Sociedad Valenciana de Reumatología (2018-2020), y ha formado parte, como vocal, de la junta directiva de la Sociedad Española de Reumatología (2008-2012). También ha sido miembro de la Comisión Nacional de Reumatología hasta este mismo año.

Autoinmunes

Vela es la coordinadora del área 3 de Investigación Traslacional en Medicina, Cronicidad y Cuidados en Salud, y la responsable del grupo de investigación 16 de enfermedades reumáticas y autoinmunes. En su haber investigador, cuenta con dos sexenios, que han dado como resultado un centenar de publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales de alto impacto en el ámbito de la salud.

La nueva directora científica ha explicado que “nuestro objetivo en el Instituto es ayudar a mejorar la calidad asistencial. Por ello, promovemos la colaboración interdisciplinar, la innovación en la investigación sanitaria y biomédica, así como lo más importante, que es la transferencia de resultados al sector social y económico de la provincia”.

Calidad asistencial

Además, ha añadido que “la implicación de la ciudadanía en todos los procesos de la investigación en salud es fundamental y necesaria, por ello queremos contar con la ciudadanía desde el principio de cada proyecto. Trabajamos para que los resultados de los proyectos lleguen a los pacientes a través de nuevos tratamientos y formas de abordar la Medicina, y así mejorar el Sistema Nacional de Salud”. La doctora ha recordado, finalmente, cuál es el lema de Isabial: “De la investigación a la calidad asistencial”.

Entre las tareas que se marca como prioritarias para su mandato, de cuatro años, están la puesta en marcha del nuevo edificio de Isabial, que está en construcción desde el pasado mes de marzo; la continuidad del trabajo conjunto con las dos universidades públicas que forman parte del instituto, UA y UMH; así como el posicionamiento y consolidación del instituto sanitario en la provincia de Alicante como centro de investigación sanitaria y biomédica de excelencia, con la mirada puesta siempre en las personas.

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante es un centro acreditado por el Instituto de Salud Carlos III que forma del Hospital General Universitario Doctor Balmis, y su departamento de salud, en el que trabajan 667 investigadores e investigadoras del departamento sanitario del Hospital General Doctor Balmis, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Más de 500 publicaciones La actividad investigadora de Isabial se estructura en cinco grandes áreas que son Neurociencias, Órganos Sensoriales y Patología del Dolor; Endocrinología, Metabolismo y Nutrición; Investigación Traslacional en Medicina, Cronicidad y Cuidados en Salud; Patología Digestiva; y Cáncer. Las áreas del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante cuentan con un total de 47 grupos de investigación con 667 investigadores e investigadoras, que contribuyen a la generación de conocimiento a través de más de 500 publicaciones científicas en salud y más de 550 estudios anuales. El 62 % del personal investigador es asistencial, en contacto directo con pacientes, lo que facilita la traslación de la I+D+i.

De excelencia

Un total de ocho investigadores vinculados al Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante han sido reconocidos entre los científicos más citados a nivel internacional durante 2024, según el prestigioso ranking elaborado por la Universidad de Stanford y la editorial académica Elsevier, a partir de datos de la base bibliográfica Scopus. Este ranking internacional, ampliamente valorado en el ámbito académico, mide la influencia y el impacto de la producción científica a través de indicadores bibliométricos avanzados.

La inclusión en este listado constituye un reconocimiento explícito a la excelencia investigadora en salud y al liderazgo académico de sus integrantes, consolidando a Isabial como un referente internacional en distintas disciplinas científicas.

Los investigadores más citados en este ranking son Domingo Orozco (Atención Primaria), Enrique de Madaria (Pancreatología), Jesús Vioque (Epidemiología de la Nutrición), José Manuel Ramos (Enfermedades Infecciosas), Paulus Verschure (Neurociencias), Pere Llorens Soriano (Enfermedades Infecciosas), Rodrigo Jover (Cáncer Colorrectal) y Vicente Francisco Gil (Neuroendocrinología del Metabolismo y de la Patología Hipofisaria).