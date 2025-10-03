Los médicos de Alicante se plantan contra las guardias de 36 horas y las consultas de 3 minutos

La mayoría de facultativos de Atención Primaria no han acudido a sus puestos de trabajo en la segunda jornada de huelga de médicos que se celebra en apenas cuatro meses en la provincia de Alicante -y en toda España-, aplazándose citas de forma masiva. Ha sido en los centros de salud donde se ha notado un mayor incremento en la participación con respecto al paro del pasado mes de junio, y eso que la organización convocante, la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM), ha considerado abusivos los servicios mínimos dictados por la Conselleria de Sanidad, que fueron los propios de un sábado. En los hospitales también se han suspendido cirugías programadas, fijándolas otro día, pues los quirófanos han funcionado al 50 %.

Los servicios mínimos para estas protestas los dicta la Generalitat pese a ir dirigida contra el Ministerio de Sanidad, al que la profesión reclama un estatuto propio que contemple sus singularidades y con jornadas de 35 horas, algo que se pide no solo a Mónica García, con quien se pretende seguir negociando, también al conseller Marciano Gómez. En el tapete están también las guardias voluntarias y medidas para frenar la fuga de talento en busca de mejores sueldos y condiciones, y que los nuevos especialistas quieran trabajar en la pública ante el éxodo a la privada y al extranjero, en este caso sobre todo los más jóvenes.

El Sindicato Médico eleva el seguimiento del paro al 90 % y Sanidad lo reduce al 17 %

Mejores sueldos

Algo inalcanzable en un momento en que los médicos de Urgencias hacen guardias de más de 36 horas, lo que incrementa el riesgo de errores que pueden repercutir en la salud y en la vida del paciente, y trabajan hasta 90 a la semana, tal y como ha explicado el facultativo del Hospital de Elda José Antonio García durante la concentración de batas blancas en la plaza de la Montañeta, en Alicante, a la que han asistido más de medio millar de profesionales, con pancartas y lemas como "Jornadas eternas, vidas enfermas", "Guardias infinitas, salud marchita" y "Vocación no es explotación".

"Busco pareja, mi mujer siempre está de guardia", en alusión a la falta de conciliación; "Médicos con ansiedad y deprimidos porque les han robado la vocación" o "Faltan médicos, sobran políticos" han sido otros mensajes escuchados.

La médico de Familia en Alicante Isabel López / Jose Navarro

Tampoco ayuda a querer trabajar en Atención Primaria las agendas de más de 60 pacientes en una mañana que atienden muchos médicos, de hecho en la última elección de los MIR las plazas tardaron en completarse. Lo sufre, por ejemplo, Isabel López, joven médico de Familia del centro de salud de la Florida, en la capital, que, como muchos otros compañeros, "también me he planteado marcharme al extranjero porque hay muchas mejores condiciones y mejores sueldos". Tal volumen de personas apenas permite al doctor dedicar a cada paciente entre 3 y 5 minutos.

Psiquiatría

En la concentración estaba también José López, residente de primer año en Psiquiatría en la Comunidad de Murcia, donde los problemas son los mismos pues son comunes a toda España. "Lo que peor se lleva son las guardias porque estar trabajando 24 horas es duro". Además, en un área, como la salud mental, en la que cada vez hay más demanda de la población.

Residente de Psiquiatría / Jose Navarro

Este nuevo paro se salda, además, con una guerra de cifras en cuanto al seguimiento. El sindicato lo cifra entre el 80 % y el 90 % en la Comunidad Valenciana, y la Conselleria de Sanidad en un 17 %, que la organización convocante atribuye a unos excesivos servicios mínimos que han impedido a miles de médicos ausentarse de su puesto aunque esa fuese su intención. Así lo ha afirmado el médico alicantino Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos durante la concentración de batas blancas.

Jose Navarro

Maquillaje de datos

"La administración contabiliza los médicos que están fuera de su puesto de trabajo porque no tienen servicios mínimos, pero incluyendo estos, evidentemente tenemos un seguimiento que supera el 90 %. La Conselleria de Sanidad debería de dejar de hacer maquillaje de datos que favorecen solamente a las pretensiones de la ministra de seguir manteniendo un estatuto marco que perjudica al colectivo médico".

Pedrera recuerda que las reivindicaciones principales son equiparar la jornada laboral de los médicos al resto de trabajadores, con el derecho de poder tener jornadas de 35 horas; que las guardias sean de carácter voluntario y nunca se paguen por debajo de la hora ordinaria; una clasificación profesional en función de la formación y la responsabilidad; y que a los médicos no se les imponga un sistema de incompatibilidades distinto al resto de trabajadores.

Con ello hace referencia al veto que el ministerio quiere imponer a los jefes de servicio y otros mandos de la sanidad pública para evitar que trabajen en la privada; y a los MIR durante sus primeros cinco años de ejercicio, aunque esta medida dijo el Gobierno que se eliminaría.

Menor calidad de la asistencia, menor seguridad para el paciente El presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Herman Schwarz, ha destacado la unidad alcanzada entre los representantes de las distintas vertientes de la profesión médica, tanto de la Organización Médica Colegial, como sindical. "Estamos de acuerdo en no ser discriminados respecto a cualquier otro ciudadano de de este país, que al final es de lo que se trata. Y, por supuesto, tenemos unas características especiales de responsabilidad, de formación, de capacitación, de categoría profesional que hace necesaria una negociación propia". Schwarz advierte que una sanidad con malas condiciones del médico perderá calidad y seguridad para el paciente.

Pedrera ha leído un manifiesto en el que ha citado otras medidas que quiere implementar el Ministerio con las que no están de acuerdo, como la supresión de la obligación de ratios adecuadas y sin incentivos para puestos de difícil cobertura, y "una movilidad forzosa sin un preaviso suficiente".

Los médicos se van

Además, el colectivo reclama medidas para que los médicos quieran trabajar en la pública. "Se está vendiendo, no sé si intencionadamente o por equivocación, ante la opinión pública que en España faltan médicos y eso es una verdad a medias". Lo dice porque, según sus datos, en los últimos diez años se ha duplicado el número de profesionales colegiados, que han pasado de 150.000 a 300.000 en todo el país.

Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación de Sindicatos Médicos / Jose Navarro

"¿Eso qué quiere decir? Que los médicos no están dispuestos a trabajar en la sanidad pública. Faltan médicos en la sanidad pública, no faltan médicos en España. Y faltan en la pública porque las condiciones laborales nos invitan a trabajar en la sanidad privada, que es adonde está habiendo un traspaso mayor. La prueba la tenemos en que en todos los centros de salud hay plazas vacantes que no se cubren porque los médicos no están dispuestos".