José Antonio García, médico: "Muchísimos compañeros han dejado la profesión por sobrecarga y saturación"

"Estamos aquí en demanda de que las condiciones laborales sean buenas, no solo por nosotros sino para atender al paciente en buenas condiciones", afirmaba el médico de Urgencias en el Hospital de Elda José Antonio García durante la concentración de médicos con motivo de la huelga.

Porque los especialistas de Urgencias, como otros muchos, enlazan guardias con jornadas y pueden llegar a trabajar a la semana 90 horas o más. "Lo hacemos por vocación pero van pasando los años y no estamos igual. Las nuevas generaciones están viendo lo que hay, están muy bien formados y no están por la labor de trabajar en la pública".

"Las nuevas generaciones están viendo lo que hay, están muy bien formados y no están por la labor de trabajar en la pública"

En Europa les ofrecen mejores remuneraciones y condiciones sociales, se les valora más, "se van porque hay una ley de la oferta y la demanda. Los jóvenes buscan oportunidades fuera, lo que puede desmantelar la sanidad pública. Esta gente se va, la sanidad pública se va a desmontar. Intentamos luchar contra ello y porque el paciente tenga una buena atención".

En 5 minutos

Eso es imposible, señala, si los médicos de Primaria solo tienen cinco minutos para valorar al enfermo. "Hay otros estamentos sanitarios que deciden nuestras condiciones cuando nuestra forma de trabajo es totalmente distinta. Guardias, turnos, no tiene nada que ver. Nos merecemos por lo menos poder decidir en un ámbito de negociación nuestras condiciones", dice en referencia al estatuto marco que les quiere imponer el Ministerio de Sanidad, que se ha negado a recibirles, provocando esta nueva huelga.

"Aunque sabemos que a nivel social una huelga de médicos es impopular, al final la vocación nos la están matando"

"No nos dejan otra forma de protestar. Aunque sabemos que a nivel social una huelga de médicos es impopular, al final la vocación nos la están matando. Y luego físicamente y mentalmente". El médico advierte que "hay muchísimos compañeros que han dejado la profesión por sobrecarga y saturación. Y de eso parece que no se da cuenta el político. En este caso, la ministra es médico".

Jose Navarro

Jornadas maratonianas

García explica que es habitual que trabaje, con las guardias, más de 70 horas a la semana, lo que va pasando factura con el paso del tiempo.

Los MIR y médicos jóvenes se dan cuenta y "nos dicen: yo no quiero estar así como vosotros, a la edad que tenéis", en su caso 55 años. Les ofrecen irse a Alemania o Noruega, en mejores condiciones. "Es simplemente eso. Si se ofrecieran buenas condiciones aquí, la gente no se iría. La prioridad cuando terminas la carrera, es quedarte en tu país y ayudar a tu sanidad"

Este médico ha llegado a realizar turnos de día y medio. "Si me llega un paciente crítico y va a terminar mi turno, falta media hora, me tengo que quedar. He llegado a hacer 32 horas seguidas".

"Si me llega un paciente crítico y va a terminar mi turno, falta media hora, me tengo que quedar. He llegado a hacer 32 horas seguidas"

Límites

Admite que no piensan en que pueden cometer un error, pero se dan cuenta luego. "En el momento que estás lo das todo, no eres consciente de eso. Pero luego miras hacia atrás y dices: madre mía, esto no es bueno ni para mí ni para el paciente". Considera que el límite debe estar en las doce horas porque "a partir de las 14 o 15, la cabeza no rige" y se pueden cometer errores. "No nos cansamos de decirlo, pero el político dice que es por necesidades del servicio, y no te puedes negar".

El doctor hace un llamamiento para concienciar a la población, a la que pide que apoye a los médicos en sus demandas. "No hacemos huelga porque queremos más dinero, aunque para tener un sueldo digno hay que trabajar y hacer muchas horas, muchas guardias o irte a la privada. Las empresas privadas se están dando cuenta y se están llevando a los mejores profesionales", concluye.