Medio millar de médicos toman Alicante contra la sobrecarga y los turnos eternos

"Jornadas eternas, vidas enfermas", "Guardias infinitas, salud marchita" y "Vocación no es explotación" son solo algunos de los lemas que los médicos han repetido hasta la saciedad en la concentración celebrada en la plaza de la Montañeta de Alicante.

Una protesta que coincide con la jornada de huelga convocada en toda España por el Sindicato Médico en demanda de un estatuto propio que contemple las singularidades de la profesión, con jornadas de 35 horas, algo que se ha reclamado tanto al Ministerio como a la Conselleria de Sanidad. Así como guardias voluntarias y medidas para frenar la fuga de médicos a la sanidad privada en busca de mejores sueldos y condiciones, y que quieran trabajar en la pública.

Según Víctor Pedrera, responsable de CESMCV en España, en el país se han duplicado los médicos colegiados, lo que significa, ha dicho, que no faltan profesionales sino que se dejan la sanidad pública por la sobrecarga, los turnos eternos y falta de sustituciones en verano, tal y como se ha escuchado durante la protesta, que ha contado con más de 500 asistentes.

El destino no es solo la privada, también el extranjero, sobre todo en los médicos jóvenes que huyen de situaciones como la referida por una joven médica de familia de Alicante con mañanas en las que pasa consulta a más de sesenta pacientes.

Entre los veteranos, historias como la de un medico de Urgencias del Hospital de Elda que ha llegado a hacer turnos de 36 horas, triplicando el tiempo considerado idóneo para atender al paciente en condiciones y multiplicando las posibilidades de cometer errores.

"Busco pareja, mi mujer siempre está de guardia", en alusión a la falta de conciliación; "Médicos con ansiedad y deprimidos porque les han robado la vocación" o "Faltan médicos, sobran politicos" han sido otros mensajes escuchados.

La organización convocante cifra el seguimiento de la huelga entre el 80 y el 90 por ciento de los médicos, aunque el conseller de Sanidad lo limita al 17 por ciento. una abismal diferencia que los médicos atribuyen a unos servicios mínimos abusivos. Los presentes han sido muy críticos tanto con la ministra Mónica García como con el conseller Marciano Gómez, máxime porque los dos son médicos de profesión y saben que lo primordial es la seguridad del paciente, que, afirman, con las actuales condiciones cada vez es más difícil de garantizar.