Nueve municipios de Alicante se llevan más de la mitad de los millonarios fondos europeos destinados a la Comunidad Valenciana

La provincia de Alicante se ha convertido en la gran protagonista del reparto de los fondos europeos destinados a la Comunidad Valenciana, pese a los "chascos" que han recibido ayuntamientos como los de Alicante, Elche o Orihuela. Las cifras así lo indican, de los 95,96 millones de euros que recibirán los municipios de la Comunidad Valenciana, 55,5 millones se destinarán a nueve consistorios alicantinos, lo que equivale al 65 % de la cuantía íntegra. En total, 23 consistorios alicantinos habían presentado solicitudes para acceder a estas ayudas, pero solo menos de la mitad logrará financiación.

El Ministerio de Hacienda publicó este viernes la resolución provisional de la que se desprende que son nueve los municipios alicantinos han accedido a estas subvenciones europeas. De ellas, seis de los municipios seleccionados cuentan con gobiernos del Partido Popular, entre ellos Benidorm, Torrevieja o La Nucía, mientras que los otros tres están gobernados por el PSOE, como Alcoy, Villena y Cocentaina. En todos los casos, los fondos europeos cubrirán el 60 % del coste de los proyectos, mientras que el 40 % restante deberá ser aportado por los ayuntamientos.

Torrevieja, el único gran municipio alicantino beneficiado

La situación resulta especialmente llamativa entre los grandes municipios de Alicante. Solo Torrevieja ha conseguido acceder a estas ayudas, con 8,56 millones de euros para proyectos cuyo presupuesto total asciende a 14,27 millones. Por el contrario, otros grandes consistorios como Alicante, Elche y Orihuela se han quedado fuera de la convocatoria.

Este escenario contrasta con lo ocurrido en otras provincias de la Comunidad Valenciana. Tanto València como Castellón de la Plana sí han logrado ayudas por valor de 8,56 millones para proyectos de 14,27 millones.

Precisamente, son los municipios de tamaño intermedio los que concentran la mayor parte de los fondos europeos dentro de la provincia de Alicante. Benidorm, Alcoy, Almoradí y Santa Pola recibirán 6,42 millones de euros cada uno, para proyectos que tienen un valor de 10,73 millones. Sant Joan d’Alacant obtendrá 5,94 millones para actuaciones valoradas en 9,9 millones, Villena percibirá 4,89 millones para un presupuesto de 8,1 millones, mientras que Cocentaina y La Nucía recibirán 4,28 millones cada una para proyectos de 7,13 millones.

Municipios que se quedan fuera

No todos los municipios han resultado beneficiados. Entre los grandes ayuntamientos alicantinos, Alicante, Elche y Orihuela se quedan fuera, aunque figuran en la lista de "en reserva". Esto significa que podrían recibir financiación en caso de que alguno de los municipios seleccionados renuncie a su asignación. En la categoría intermedia, tampoco han logrado ayudas Xàbia, L’Alfàs del Pi, Altea, Elda, La Vila Joiosa, Aspe, Pilar de la Horadada, Novelda, Mutxamel, Calp y Teulada.

En la mayoría de los casos, la exclusión responde a lo establecido en el artículo 16 de la convocatoria, que señala la "puntuación insuficiente" como motivo. Sin embargo, hay excepciones como Calp, que consta como "no seleccionado" al obtener una puntuación inferior a 50, por lo que no optaría a la repesca que sí podrían conseguir otros municipios en esta situación

Plazo de alegaciones

La resolución provisional establece un plazo de diez días, a partir del día siguiente a su publicación, para que los ayuntamientos presenten alegaciones, un trámite que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, adelantaba este viernes que iba a realizar. Las diligencias deberán realizarse a través de la sede electrónica del Ministerio de Hacienda, accediendo al apartado “Mi carpeta” dentro del expediente correspondiente a la solicitud.

Tras la resolución de las alegaciones, los órganos instructores elaborarán la propuesta de resolución definitiva con el listado de municipios seleccionados. Aquellos que acepten la financiación asumirán la condición de Organismo Intermedio ligero en lo relativo a la selección de operaciones

En caso de renuncia, la senda financiera se transferirá al siguiente municipio que figure como “en reserva” dentro de la misma comunidad autónoma y categoría de beneficiario, respetando el orden establecido. Este mecanismo busca garantizar que los fondos europeos se utilicen de manera efectiva y no queden sin ejecutar.