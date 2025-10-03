El parque La Marjal de Alicante: un modelo ejemplar que no deja de innovar

El parque inundable de La Marjal, en Alicante, cumple diez años siendo ejemplo de una infraestructura eficiente y polivalente. La que fuera la primera instalación de estas características en España será ahora un espacio de pruebas para un proyecto enfocado a poner en práctica soluciones digitales en la naturaleza. El espacio, junto con El Clot de Galvany en Elche, funcionará como piloto de una iniciativa relacionada con la innovación de impacto.

El Consejo de Administración de Aguas Municipalizadas de Alicante, celebrado este viernes, ha acordado apoyar el programa IRIS. Con una financiación aprobada en la convocatoria de colaboración público-privada de la Agencia Estatal de Investigación, y un presupuesto para Aguas de Alicante de 106.800 euros (de un total de 525.571), IRIS cuenta con la participación de Aguas de Alicante, Aigües d`Elx, Cetaqua Centro Tecnológico del Agua y Aquatec.

La reunión del Consejo de Administración de Aguas de Alicante celebrada este viernes, 3 de octubre de 2025. / INFORMACIÓN

Dentro de las actuaciones previstas para esta digitalización del parque de La Marjal, se incluyen la implantación de monitorización en tiempo real en ámbitos como la biodiversidad, el flujo de visitantes, la calidad del agua o la meteorología.

También se contempla el desarrollo de una aplicación interactiva destinada a la ciudadanía con información medioambiental y sobre la biodiversidad del parque, así como un visor operativo para los gestores del parque. La puesta en marcha de este proyecto supone el colofón al décimo aniversario de la zona verde, referente a nivel nacional e internacional. Dicha efeméride que culminará el próximo 19 de octubre con un evento abierto a la ciudadanía y una oferta de actividades para todos los públicos.

PERTE de Digitalización del Agua

En relación a los avances del PERTE de Digitalización del Agua, también se ha destacado este viernes el proyecto de "Digitalización para el Control de la Calidad del Agua en tiempo real" en los municipios de Alicante, Sant Joan y San Vicente. Con el objetivo principal de lograr un alto grado de sensorización en las redes de transporte y distribución de agua potable, permitiendo un diagnóstico continuo de la calidad del agua, este proyecto se traducirá en una monitorización 24 horas al día los 7 días de la semana de parámetros clave en este ámbito.

La iniciativa busca optimizar la gestión de la calidad del agua, no sólo controlando las variables en tiempo real, sino también facilitando la modelización y predicción de parámetros, la integración de datos para una gestión 360º y la digitalización de los trabajos de campo. Gracias a ello, será posible una acción correctora rápida y planificada que se alinea con el Real Decreto 3/2023 sobre criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo. La inversión total prevista es de 455.594 euros y se estima que su finalización e integración completa de las señales de monitorización en el SCADA de Aguas de Alicante se producirá a finales de marzo de 2026.