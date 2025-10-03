El Euromillones sonríe a Alicante: aquí se selló el único boleto premiado en España

Más de 670.000 euros directos al bolsillo de un único acertante. Ese es el premio que ha repartido el sorteo de Euromillones de este viernes 3 de octubre de 2025 en Alicante, con un boleto validado en una administración situada en Playa de San Juan.

El agraciado ha sido el único ganador en España de la segunda categoría (5 aciertos + 1 estrella), lo que convierte este premio en el más destacado de la jornada, ya que no ha habido premios de primera categoría.

El boleto se selló en el despacho receptor nº 4.320, ubicado en Tridente, 41 – Local 4 (Acc. Historiador Vicente Ramos), en la zona de Playa de San Juan. Una apuesta que convierte a su propietario en el gran protagonista del sorteo.

La combinación ganadora del Euromillones de hoy

Los números que cambiaron la suerte fueron: 06, 12, 18, 25, 41.

Las estrellas: 02 y 06.

El código El Millón correspondió a TLX84674.

¿Cómo se juega al Euromillones?

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.