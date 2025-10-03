Regeneración urbana comunitaria en la ciudad de Alicante con el impulso de la Fundación «la Caixa»
El programa Asertos de Arquitectura Sin Fronteras España trabaja en los barrios más vulnerados para mejorar viviendas, crear espacios comunes y reforzar la cohesión vecinal
R. E.
La vulnerabilidad urbana es una realidad invisible pero cotidiana en Alicante. Un tercio de la población de la ciudad vive en barrios vulnerables, donde las carencias materiales se superponen con el miedo a un empeoramiento constante. No es solo un problema de infraestructuras: es un asunto de salud pública, porque afecta directamente al bienestar físico, mental y social de quienes lo sufren.
Ante este escenario nació el programa Asertos, impulsado por la delegación alicantina de Arquitectura Sin Fronteras España junto a la asociación francesa Quatorze. Su objetivo: acompañar a las comunidades en procesos de regeneración urbana que fortalezcan tanto el hábitat como los vínculos vecinales. Una iniciativa que además cuenta con el impulso de la Fundación «la Caixa», cuyo respaldo ha dado estabilidad y proyección.
Arquitectura al servicio de las personas
Arquitectura Sin Fronteras España es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) fundada en 1992, con presencia en más de 30 países y una misión clara: defender el derecho al hábitat desde un enfoque participativo, multidisciplinar y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Desde la entidad promueven la transformación social a través de una construcción participativa y respetuosa con el medio ambiente. La colaboración con Quatorze ha aportado un enfoque experimental basado en el co-diseño y la co-construcción, donde los propios vecinos participan activamente en la transformación de sus espacios de vida.
Barrios que se transforman
El proyecto piloto de Asertos arrancó en el Barrio Cementerio y hoy se extiende también a Colonia Requena, Carolinas, Juan XXIII y Virgen del Remedio. Allí, equipos de arquitectos y educadores sociales realizan permanencias semanales para escuchar, acompañar y detectar prioridades junto a los vecinos.
Los resultados avalan el modelo: hasta ahora se han rehabilitado 13 inmuebles, ejecutado 72 intervenciones de emergencia y creado cuatro espacios comunes. La participación directa de casi un 20% del vecindario ha permitido que más de 150 personas mejoren de forma tangible sus condiciones de vida.
El impulso de la Fundación «la Caixa»
Desde 2019, la Fundación «la Caixa» ha sido un socio clave del programa. Su financiación estable ha garantizado la continuidad del equipo profesional y ha permitido experimentar nuevas metodologías. Además, ha acompañado el diseño estratégico y la evaluación del proyecto, elementos que han sido fundamentales para formular una Teoría del Cambio orientada a combatir la vulnerabilidad urbana.
«El apoyo de la Fundación ha dado la estabilidad necesaria para crecer y pensar en el largo plazo», destacan desde la entidad.
Un modelo reconocido y exportable
El impacto del programa no ha pasado desapercibido. En 2021, ONU Hábitat México incluyó Asertos en sus publicaciones de referencia, y en 2022 recibió el Premio a la Innovación Social de la Fundación «la Caixa». Actualmente, la Generalitat Valenciana financia las obras de rehabilitación en el Barrio Cementerio, lo que multiplica su alcance.
El reto ahora es consolidar el modelo y replicarlo en otros territorios europeos. «La vulnerabilidad urbana es un fenómeno estructural, y requiere respuestas colectivas», expresan desde la organización. En este sentido, Asertos demuestra que la regeneración es posible cuando vecinos, instituciones y entidades sociales trabajan juntos.
- Así serán las nuevas normas para viajar en el TRAM a partir del 1 de octubre
- Las lluvias dejan más de 40 litros en la provincia de Alicante en solo cuatro horas
- Se normaliza la circulación en el El TRAM de Alicante
- La suerte toca Alicante: el primer premio de la Lotería Nacional cae en la ciudad
- La riada de 1997 en Alicante: el día en que la ciudad quedó bajo el agua
- La huelga del transporte obliga a cambiar mañana los horarios de estos autobuses en Alicante
- Colegios con ratas en Alicante
- Nueva incidencia en el TRAM de Alicante en menos de 24 horas