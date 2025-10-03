Regeneración urbana comunitaria en la ciudad de Alicante con el impulso de la Fundación «la Caixa»

La vulnerabilidad urbana es una realidad invisible pero cotidiana en Alicante. Un tercio de la población de la ciudad vive en barrios vulnerables, donde las carencias materiales se superponen con el miedo a un empeoramiento constante. No es solo un problema de infraestructuras: es un asunto de salud pública, porque afecta directamente al bienestar físico, mental y social de quienes lo sufren.

Ante este escenario nació el programa Asertos, impulsado por la delegación alicantina de Arquitectura Sin Fronteras España junto a la asociación francesa Quatorze. Su objetivo: acompañar a las comunidades en procesos de regeneración urbana que fortalezcan tanto el hábitat como los vínculos vecinales. Una iniciativa que además cuenta con el impulso de la Fundación «la Caixa», cuyo respaldo ha dado estabilidad y proyección.

Arquitectura al servicio de las personas

Arquitectura Sin Fronteras España es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) fundada en 1992, con presencia en más de 30 países y una misión clara: defender el derecho al hábitat desde un enfoque participativo, multidisciplinar y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde la entidad promueven la transformación social a través de una construcción participativa y respetuosa con el medio ambiente. La colaboración con Quatorze ha aportado un enfoque experimental basado en el co-diseño y la co-construcción, donde los propios vecinos participan activamente en la transformación de sus espacios de vida.

El objetivo del programa Asertos es acompañar a las comunidades en procesos de regeneración urbana que fortalezcan tanto el hábitat como los vínculos vecinales. / INFORMACIÓN

Barrios que se transforman

El proyecto piloto de Asertos arrancó en el Barrio Cementerio y hoy se extiende también a Colonia Requena, Carolinas, Juan XXIII y Virgen del Remedio. Allí, equipos de arquitectos y educadores sociales realizan permanencias semanales para escuchar, acompañar y detectar prioridades junto a los vecinos.

Los resultados avalan el modelo: hasta ahora se han rehabilitado 13 inmuebles, ejecutado 72 intervenciones de emergencia y creado cuatro espacios comunes. La participación directa de casi un 20% del vecindario ha permitido que más de 150 personas mejoren de forma tangible sus condiciones de vida.

El impulso de la Fundación «la Caixa»

Desde 2019, la Fundación «la Caixa» ha sido un socio clave del programa. Su financiación estable ha garantizado la continuidad del equipo profesional y ha permitido experimentar nuevas metodologías. Además, ha acompañado el diseño estratégico y la evaluación del proyecto, elementos que han sido fundamentales para formular una Teoría del Cambio orientada a combatir la vulnerabilidad urbana.

«El apoyo de la Fundación ha dado la estabilidad necesaria para crecer y pensar en el largo plazo», destacan desde la entidad.

Un modelo reconocido y exportable

El impacto del programa no ha pasado desapercibido. En 2021, ONU Hábitat México incluyó Asertos en sus publicaciones de referencia, y en 2022 recibió el Premio a la Innovación Social de la Fundación «la Caixa». Actualmente, la Generalitat Valenciana financia las obras de rehabilitación en el Barrio Cementerio, lo que multiplica su alcance.

El reto ahora es consolidar el modelo y replicarlo en otros territorios europeos. «La vulnerabilidad urbana es un fenómeno estructural, y requiere respuestas colectivas», expresan desde la organización. En este sentido, Asertos demuestra que la regeneración es posible cuando vecinos, instituciones y entidades sociales trabajan juntos.