Rovira pide cambiar la ley para que las lenguas cooficiales sean optativas en Selectividad

El conseller de Educación y Universidades, José Antonio Rovira, ha dado un paso más en su pretensión de convertir la asignatura de Valenciano en una optativa en Selectividad, bajo el argumento de acabar con la "discriminación" que sufren los estudiantes de la Comunidad respecto a los que residen en regiones de habla castellana. Este viernes, ha pedido al Gobierno de España cambiar la ley para que las lenguas cooficiales dejen de ser obligatorias en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Una petición que no solo afecta ya a la Comunidad Valenciana, sino a autonomías como Galicia, Navarra, el País Vasco, Cataluña y Baleares.

En la actualidad, el estudiantado de la Comunidad Valenciana, realiza cinco ejercicios en la PAU, frente a los cuatro de las regiones sin lengua cooficial. Y ante ello, el conseller ha advertido de que un ejercicio más “implica no solo una mayor carga de estudio, sino también una mayor duración de la prueba y, con ello, un aumento de la fatiga”.

Con ello, ha reivindicado "en aplicación de tal principio de igualdad, y considerando la existencia de un distrito único universitario en el proceso de admisión a la universidad", modificar el artículo 12 del Real Decreto 534/2024, de 11 de junio ( que regula los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, las características básicas de la prueba de acceso y la normativa básica de los procedimientos de admisión), con el fin de fijar en cuatro el número de ejercicios a realizar en el caso de comunidades autónomas con lengua cooficial "de manera que, uno de ellos versará sobre la Lengua Castellana y Literatura II o Lengua Cooficial y Literatura II, a elección del alumnado”, ha señalado el conseller alicantino.

El responsable autonómico se ha dirigido tanto al Ministerio de Universidades, como al de Educación (ambos en manos del PSOE), el cual ya advirtió de que los planes del Consell eran contrarios a la normativa actual, porque las regiones con dos lenguas cooficiales tienen cinco asignaturas obligatorias en Selectividad y no cuatro, como quiere el Gobierno de Carlos Mazón.

El conseller explica que esta elección es “perfectamente compatible con la evaluación de las competencias a través de la prueba, en tanto tal opcionalidad ya se da actualmente entre las materias de Historia de España e Historia de la Filosofía, y el alumnado únicamente debe examinarse obligatoriamente de una materia de la modalidad”.

"Un ejercicio más implica una mayor carga de estudio y una mayor duración de la prueba y, con ello, un aumento de la fatiga” José Antonio Rovira — Conseller de Educación

Rovira en el acto de apertura del curso de la UA. / Alex Domínguez

Alternativa

Rovira indica, asimismo, que la opcionalidad “no excluye la posibilidad de que el alumnado pueda presentarse al ejercicio de la lengua oficial no elegida, a efectos de mejorar la nota de admisión, tal y como establece el artículo 22 del citado Real Decreto”.

Asimismo, en las cartas el conseller indica a las ministras que, “en caso de que no se estime oportuno atender la solicitud presentada, le insto, de manera subsidiaria, a considerar la modificación de la redacción del artículo 14 del Real Decreto 534/2024, en el sentido de establecer que la calificación de la prueba de acceso se determine mediante la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios, calculada siempre sobre cuatro ejercicios”. Con ello, lo que propone, como mal menor, es que en el caso de las comunidades autónomas con lengua cooficial se tome la calificación más alta entre los ejercicios de Lengua Castellana y Literatura II o Lengua Cooficial y Literatura II.

Estudiantes, durante un examen de Selectividad este curso, en Alicante / PILAR CORTES

Peores notas

Casi dos semanas después de que Mazón anunciara su nuevo plan para el valenciano en Las Cortes, el departamento autonómico ha hecho público parte del contenido de las dos cartas remitidas a las ministras de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; y de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; con el objetivo de que los estudiantes de la Comunidad Valenciana "se examinen en igualdad de condiciones que los de las CCAA que carecen de lengua cooficial".

El objetivo es que los estudiantes valencianos se examinen en igualdad de condiciones que los de las CCAA que carecen de lengua cooficial José Antonio Rovira — Conseller de Educación

Además, Rovira les ha trasladado la “preocupación” de la Generalitat “ante una situación que afecta al alumnado de la Comunitat Valenciana” y ha asegurado haber realizado un "un análisis riguroso" de los datos publicados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en relación con la Estadística de los resultados de la Prueba de Acceso a la Universidad de los últimos años, en el que "hemos constatado que el alumnado de las comunidades autónomas con varias lenguas oficiales (a excepción del País Vasco) obtiene, de manera sistemática, calificaciones inferiores en comparación con el estudiantado del resto del Estado, donde únicamente el castellano es lengua oficial”. Según expresa el conseller, este hecho “evidencia una situación de desigualdad”.