Sol y calor en Alicante este fin de semana: Aemet prevé temperaturas de hasta 32ºC

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha realizado su previsión para este viernes en el que se espera cielo poco nuboso con nubes de tipo alto en la provincia de Alicante. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas irán en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. El viento soplará flojo de dirección variable por la mañana tendiendo en las horas centrales del día a sur, con intervalos de moderado en el litoral.

Para el sábado se espera cielo poco nuboso con nubes altas y temperaturas mínimas con ascensos locales y máximas en ascenso también. El domingo podrían alcanzarse valores en torno a los 28ºC en algunos puntos de la provincia.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina tendrá una jornada con el cielo despejado y temperaturas casi veraniegas llegando a los 26ºC la mayor parte del día. Para el fin de semana también lucirá el sol y los termómetros subirán ligeramente hasta los 28ºC.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un viernes despejado con temperaturas al alza hasta llegar a los 27ºC. El fin de semana las temperaturas volverán a subir y el sábado podrían alcanzar los 30ºC.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un viernes despejado y temperaturas que se mantendrán en torno a los 24ºC durante toda la jornada. De cara al fin de semana, la Agencia señala que los termómetros subirán apenas un grado.

El tiempo en Elda

Elda tendrá hoy el cielo despejado y los termómetros irán en aumento hasta llegar a los 29ºC, por encima de la previsión de ayer. El sábado será especialmente caluroso en la ciudad y las temperaturas llegarán a los 32ºC.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja también tendrá un día en el que el sol será el protagonista. Las temperaturas no pasarán de los 25ºC.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá hoy el cielo despejado y con temperaturas que llegarán a los 30ºC a primera hora de la tarde. Para el sábado los termómetros seguirán subiendo y alcanzarán los 33ºC mientras que el domingo experimentarán una bajada considerable y quedarán en 26ºC.

El tiempo en Alcoy

El día estará hoy despejado en Alcoy aunque puede haber algunas nubes bajas. Las temperaturas máximas serán de 27ºC, mientras que de cara al fin de semana se espera que el sábado vuelvan a subir y el domingo bajen hasta los 24ºC.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá hoy el cielo despejado y temperaturas sobre los 25ºC. El sábado los termómetros subirán ligeramente y el domingo se mantendrán estables.