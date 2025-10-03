El turismo sostenible y el papel de las empresas, a debate en Alicante

Alicante acogerá el próximo lunes una jornada en la que una veintena de localidades de todo el país se interesarán por el turismo sostenible y el papel de las empresas de hostelería. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) celebrará en la capital alicantina su reunión de la Comisión de Turismo con un encuentro para analizar el presente y el futuro del sector.

La cita tendrá lugar a propuesta de la concejala de Turismo de Alicante, Ana Poquet, con motivo del décimo aniversario del parque La Marjal, que visitarán los asistentes tras la jornada. La Comisión de Turismo de la FEMP está integrada por 25 representantes de distintos puntos de España.

La jornada, al detalle

En el programa, se contempla una inauguración institucional a cargo del alcalde de Alicante, Luis Barcala, acompañado por el presidente de la comisión y alcalde de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza; junto con el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida.

Tras ello, tendrán lugar dos mesas redondas. La primera de ellas, bajo el lema "Turismo sostenible: construyendo ciudad a través de experiencias turísticas responsables", contará con la presencia de la propia Ana Poquet; del alcalde de Cudillero (Asturias), Carlos Valle Ondina; y de Blanca Jiménez, concejala de Turismo de Valladolid.

Por último, el cartel se cerrará con la segunda mesa redonda, titulada "Turismo y hostelería responsable: el compromiso empresarial con la sostenibilidad". En este caso, los participantes serán Susi Díaz, presidenta de Saborea España; Mª del Mar Valera, presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha); y Gabriela Córdoba, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA).

Intercambio de experiencias

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que "es un honor recibir a los compañeros de la Comisión de Turismo de la FEMP en Alicante, donde van a poder intercambiar experiencias y hablar de la situación del turismo y de su futuro". De hecho, la edil popular afirma haber elegido debatir sobre la sostenibilidad "al tratarse de un reto común, que concierne a todos, y que para el Patronato de Turismo constituye una de las líneas estratégicas, pero en este caso enfocado no solo a la experiencia del turista en destino, sino a la hostelería", ha explicado la edil.

Alicante ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía este año y es fundamental abordar la oferta del sector también desde el punto de vista de la sostenibilidad Ana Poquet — Concejala de Turismo de Alicante

"Alicante ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía este año y es fundamental abordar la oferta del sector también desde el punto de vista de la sostenibilidad, poner en común las iniciativas y avances en este sentido es vital para seguir mejorando", ha añadido Poquet.