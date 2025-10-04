Alicante Gastronómica refuerza su carácter social y de inclusión de los menores con autismo

Alicante Gastronómica refuerza en esta edición su carácter social y se convierte en el escenario de la reivindicación de los derechos sociales y de inclusión de los menores con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

Para ello, el Espacio Cámara ha acogido la clase magistral de David Martínez, un adolescente con TEA, trastorno de alimentación y problemas de atragantamiento, que ha realizado un taller de Cocina para trastornos de alimentación e hipersensibilidad en el espectro autista.

En dicha actividad, ha realizado una receta de flan con persimon y ha explicado junto a su madre, Joana Navas, las específicas necesidades de estos menores en su relación con la comida haciendo una labor de divulgación ante el público presente.

El ponente David Martínez, junto a su madre durante el taller en Alicante Gastronómica / PEPE OLIVARES

“La gastronomía es un lenguaje perfecto que ayuda al desarrollo y a la evolución de las personas con síndrome autista, especialmente cuando sufren problemas específicos con la comida, como le ocurre a David Martínez, puesto que su hipersensibilidad le dificulta el proceso físico de deglutir y requiere una dieta y procesado de la comida diferente”, ha comentado Navas.

Para ayudar a todas las personas con autismo en la cocina, ha elaborado un recetario con pictogramas dirigidos a las personas con autismo. Asimismo, la madre de David ha explicado ante el público que “un diagnóstico no es un destino”, en respuesta a la necesidad de que la sociedad entienda y comprenda las circunstancias de las personas con diagnóstico TEA.

Desde su punto de vista, la sociedad debe entender que en el caso del autismo se trata de personas cuyo cerebro funciona diferente y que existe grados de hipersensibilidad a la luz, los sonidos, el contacto físico o, incluso, en la comida. De hecho, David Martínez come en pequeñas porciones, siempre con caldo y salsas para evitar los posibles riesgos de atragantamiento.

Consuelo Coloma junto a David Martínez / PEPE OLIVARES

Al respecto, Martínez ha leído el título de su ponencia: Cuando se le da oportunidades al autismo pasan cosas maravillosas. Bajo este eslogan ha explicado que la cocina le ha ayudado mucho, a pesar de sus problemas para comer porque ahora “disfruto comiendo y la relación con la comida no es con el dolor” como le ocurría antes.

Tanto David Martínez como su madre, Joana Navas, han comentado que la sociedad actual necesita escuchar más a las personas con autismo, porque “tienen mucho que enseñar y el resto de la sociedad, mucho que aprender”. Entre el público se encontraba el presidente de la Diputación Provincial, Toni Pérez, y el presidente y vicepresidente de la Cámara, Carlos Baño y Jesús Navarro.

Alicante Gastronómica, en esta semana que entra de conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, ha abierto su feria a la participación de diferentes entidades vinculadas a problemas de problemas con dificultades de integración socio-laboral como de APSA, Fundación Adiem, Asindown, Fundación San Rafael y la Asociación Doble Amor.

Un momento del congreso de tortilla en Alicante Gastronómica / INFORMACIÓN

Reunión en torno a la tortilla de patatas

Alicante Gastronómica ha reunido este sábado a los mejores cocineros de Tortilla Española, reunidos en la IV edición del Congreso de la Tortilla de Patatas Lomejordelagastronomia.com. En este encuentro de cocineros de tortillas de patatas se dan citas los campeones de anteriores ediciones del Campeonato de España.

Estos cocineros dan a conocer su visión personal de esta receta, sus trucos y la importancia de los ingredientes fundamentales para una elaboración de nivel la excelencia. Entre los invitados se encuentra Celia Correia de La Teulada (Elche); Alejandro de Continental (Miranda de Ebro); Víctor Naranjo y Pelayo Llavona de La Martinuca (Madrid); Andoni Ibarguren de Txintxirri (Bilbao); Alejandro Oliveira de La Falda de Chamberí; Xan Otero de La Lorenza (Madrid); y Senén González de La Cocina de Senén (Vitoria-Gasteiz).

En esta sesión también se ha podido comprobar de manera práctica la calidad de estas tortillas de patatas con la degustación de sus creaciones durante toda la mañana, un lujo para los amantes de este plato que han tenido la posibilidad de degustar las mejores elaboraciones del panorama nacional.

Carlos Griffo, premiado con el galardón a la Mejor Croqueta del Jamón del Mundo 2024 / INFORMACIÓN

El secreto de la croqueta

Alicante Gastronómica ha desvelado Los Secretos de la Mejor Croqueta del Mundo en la masterclass que ha ofrecido el cocinero Carlos Griffo del restaurante Quinqué (Madrid). Ante un alumnado muy interesado, este cocinero que recibió el premio a la Mejor Croqueta del Jamón del Mundo en 2024, ha explicado la técnica de elaboración para la preparación de esta delicia del recetario español.

En esta masterclass se ha ofrecido una lección magistral para lograr de este bocado culinario la textura, la mezcla de los productos e ingredientes y el acabado final perfecto en todas las variedades posibles. Sin duda, la clave, la bechamel perfecta, y luego el proceso de boleado, que tiene que ver con la mezcla y su proceso posterior del paso al fuego.