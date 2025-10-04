Alicante se queda también este fin de semana sin servicio de Cercanías con Elche y Murcia

Alicante se queda sin Cercanías hacia la zona sur por obras por segundo fin de semana consecutivo. Debido a la renovación de la línea de Cercanías entre San Gabriel y Torrellano, que arrancó hace dos semanas, el servicio de trenes entre Alicante y Murcia, con paso por Elche, permanecerá suspendido durante los días 4 y 5 de octubre. A fin de garantizar la movilidad de los viajeros afectados, la compañía ofrecerá un plan de transporte alternativo por carretera, poniendo a disposición un total de 340 servicios de autobuses, según ha informado.

Durante este fin de semana, se programarán un total de 170 autobuses diarios, con cientos de plazas para los viajeros de Cercanías y Media Distancia que realizan el trayecto entre Alicante y Torrellano, paso previo para la conexión con Elche, Vega Baja y Murcia. Estos servicios cubrirán la ruta entre las estaciones de Alicante y Torrellano en ambos sentidos, para asegurar la continuidad del viaje de los pasajeros.

Así avanzan las obras de renovación de las vías de Cercanías en Alicante / Áxel Álvarez

Adicionalmente, Renfe ha informado que los servicios de Larga Distancia también se verán afectados. El Intercity València-Cartagena no circulará en ninguno de los dos sentidos durante este primer fin de semana de octubre.

Renovación

Las obras de renovación de la vía afectarán únicamente a los servicios de Cercanías, además de Media y Larga Distancia en los tramos entre San Gabriel y Torrellano, y entre Elche Parque y Crevillent. Renfe ha reforzado los canales de comunicación, mediante megafonía y cartelería en estaciones, para mantener a los viajeros informados sobre este plan alternativo.

Los servicios de Larga Distancia también se verán afectados, por lo que el Intercity València-Cartagena no circulará en ninguno de los dos sentidos el 4 y 5 de octubre

Esta infraestructura ferroviaria, la vía férrea que recorre el litoral sur de Alicante, está de actualidad, dentro del proyecto para desmantelar las vías de la costa en el sur de Alicante, un plan que lleva tiempo en discusión debido a la petición de los vecinos de la zona, que ha asumido el Ayuntamiento como propia. El Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, ha acelerado el proyecto para la retirada de las vías en los barrios de San Gabriel y Agua Amarga. Esta acción forma parte de la segunda fase de la Variante de Torrellano, que también busca habilitar una nueva conexión ferroviaria entre Alicante y Murcia, pasando por el aeropuerto Miguel Hernández y Elche. En este contexto, el Ministerio ha anunciado la licitación de la redacción de los proyectos de esta fase por un valor de 6,3 millones de euros. El proceso sigue su curso mientras se tramita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuya aprobación es crucial para continuar con la ejecución del plan.

Proyecto del Corredor Mediterráneo, con la retirada de vías de la costa y la conexión con el aeropuerto / INFORMACIÓN

Referente

La relevancia de la suspensión temporal de los servicios se sostiene en base a que la línea de Cercanías de Alicante sigue siendo un referente en cuanto a transporte público en la provincia. Durante 2024, Renfe ha registró un total de 2.886.000 viajeros en todos los servicios de Cercanías de Alicante, lo que supuso un crecimiento del 4,6 % con respecto a 2023. Este incremento, que se tradujo en 127.000 nuevos usuarios, refleja el creciente uso del transporte ferroviario en la zona, impulsado principalmente por la ampliación de los abonos gratuitos para los viajeros frecuentes.

El núcleo de Cercanías de Alicante se compone de dos líneas principales: la C-1, que conecta la estación de Murcia del Carmen con Alicante pasando por localidades como Beniel, Orihuela, Callosa de Segura, Albatera-Catral, Crevillent, Elche y Torrellano; y la C-3, que enlaza Alicante con la estación de Sant Vicente, con parada intermedia en la Universidad de Alicante. Ambas líneas desempeñan un papel fundamental en la conectividad entre Alicante y las localidades cercanas, siendo especialmente utilizadas durante los meses de verano y en eventos de gran concurrencia.