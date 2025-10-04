Alicante se vuelca en la calle para pedir el fin de las muertes en Gaza

Una multitudinaria marcha ha recorrido la tarde de este sábado las calles de Alicante para demostrar su solidaridad con el pueblo palestino y exigir la ruptura total de relaciones con Israel. Según datos de la Subdelegación de Gobierno, 6.000 personas han participado en la manifestación, organizada por BDS País Valencià y acompañada por 80 colectivos de diferentes ámbitos de la sociedad civil alicantina.

Un par de miles de ciudadanos ya estaban congregados en General Marvá, desde las escaleras del Jorge Juan hasta Benito Pérez Galdós, en los minutos previos al inicio de la protesta, pautado para las 18:00 horas. Desde ahí, la cabecera descendió hasta Luceros, sumando personas conforme avanzaba, y a su paso por Alfonso El Sabio se pudo visualizar la dimensión real de la protesta, la más concurrida de las convocadas en estos dos años en la provincia.

Más de 80 colectivos de Alicante se manifiestan a favor de Palestina /

Banderas de Palestina, ramas de olivos como símbolo de la resistencia de este pueblo árabe y un sinfín de consignas que pedían sanciones a Israel y el fin de la matanza en Gaza fueron los signos distintivos de la marcha, que llegó a su final en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Desde ahí se leyó el manifiesto que, entre otras demandas, exige un embargo de armas "efectivo" a Israel, criticando así el decreto que presentó el Gobierno en septiembre por "impreciso, incompleto y lleno de excepciones".

Asimismo, solicitan la apertura de un corredor humanitario con intervención de fuerzas de paz de las Naciones Unidas y la ruptura total de relaciones con el "ente sionista". En clave nacional, las manifestaciones de este sábado también piden el fin de la "persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina", para lo cual considera es primordial derogar la llamada Ley Mordaza.

Rechazo al plan de Trump para Gaza

Los convocantes han manifestado su rechazo a la "estrategia imperialista del nuevo 'Plan de Trump para Gaza"`, el cual consideran que es "una mera declaración de intenciones para continuar perpetuando el proyecto colonial sionista en Palestina". Esto en contrapartida al apoyo generalizado que ha dado la comunidad internacional y los países árabes a esta iniciativa para poner fin al conflicto, que además ha contado con una primera aceptación de Hamás y abre las puertas, de momento, a la entrega de los rehenes y a que el ejército israelí cese su ofensiva.

Una posibilidad sobre la que la entidad convocante se muestra escéptica, ya que consideran que "Israel ha dejado claro que, sin sanciones y sin consecuencias reales, intensificará el genocidio, como ya lo está haciendo". Además, como exigencia directa al Ayuntamiento de Alicante, demandan romper el hermanamiento con la ciudad de Herzliya, en Israel, considerada por los convocantes "una vergüenza que no podemos soportar".

En cuanto a representantes políticos locales, la manifestación ha contado con la presencia de la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, junto a otros ediles y el diputado autonómico José Díaz. De otras formaciones de la oposición de izquierdas participaron Sonia Tirado, secretaria local de Més Compromís, así como otros miembros de la ejecutiva de la coalición valencianista. Junto a una gran bandera palestina, también acudió el portavoz municipal de EU-Podemos, Manolo Copé.

A dos años del inicio del conflicto

La protesta coincide por pocos días con los dos años de la masacre que Hamás perpetró sobre territorio israelí el 7 de octubre de 2023, con un saldo de más de 1.200 fallecidos y 250 secuestrados, según cifras de Naciones Unidas. Este ataque fue el desencadenante de la invasión israelí que desde entonces ha reducido Gaza a las ruinas y ha sometido a su población a una severa crisis humanitaria vigente hasta hoy.

Esta matanza, que ha segado la vida de más de 67.000 personas en Gaza, según las autoridades sanitarias palestinas, ha provocado el rechazo internacional al gobierno israelí, así como acusaciones de genocidio y crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional (que juzga a personas) y en la Corte Internacional de Justicia (que tiene jurisdicción sobre los Estados). La convocatoria se enmarca dentro de una movilización en 70 ciudades de toda España, entre ellas Elche, impulsada por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (Rescop).