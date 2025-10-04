DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Sanidad

Cirujanos con pulso perfecto: robots que salvan vidas en la provincia de Alicante

Los hospitales de Alicante y Elche aumentan los servicios que utilizan esta máquina que ayuda a los médicos a extirpar el cáncer con más precisión

Los robots cirujanos Da Vinci y Hugo van camino de alcanzar el millar de operaciones en los hospitales de Alicante y Elche, los únicos de la sanidad pública alicantina que cuentan con estos equipos que no sustituyen al médico a la hora de operar pero sí le guían para una mayor precisión, de ahí su uso para extirpar el cáncer, desde el más letal, como es el de pulmón, al de colon: fue el Hugo del hospital ilicitano el primero que hizo una resección de este último tumor en la Comunidad Valenciana.

