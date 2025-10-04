En esta localidad se hacen las mejores monas y toñas de toda la provincia

El horno La Magdalena de Torrellano (Elche) que dirigen Tomás Benito, padre e hijo, ha ganado la III edición del Concurso de Monas y Toñas celebrada este sábado en la feria Alicante Gastronómica de entre los 12 participantes preseleccionados. El ganador ha destacado por la técnica en el horneado, la calidad de sus ingredientes y por la textura y sabor lograda. Benito ha explicado que la mona ganadora es fruto de una receta familiar trasladada de padres a hijos que se basa en la masa madre, en la fermentación y en una elaboración artesanal.

El segundo clasificado ha sido el Forn Mariu de Ibi, del artesano Adrián Moltó, mientras que el tercer puesto ha sido para la panadería de Benidorm, Valderrama, de Juan Manuel Alonso. Todos los concursantes han tenido que presentar dos unidades de mona o toña, con una serie de ingredientes comunes a todos, preservando la receta tradicional del Mediterráneo.

El jurado ha estado encabezado por el campeón del mundo de panadería 2025, José Roldán, que ha estado acompañado por Frabizio Zucchi, vicepresidente del Club Richemont; Jesús Machí, presidente del Club Richemont España y propietario del horno San Bartolomé; Ana Isabel Aniorte, propietaria de Delicias de San Miguel (San Miguel de Salinas); Juan Rubio, sumiller de chocolates; María Dolores Hurtado del Forn de la Pa Porrut (Crevillente) y Pino Buscemi, maestro panadero.

Las toñas participantes a concurso, en Alicante Gastronómica / INFORMACIÓN

Nuevo presidente Club Richemont España de panadería

La Asamblea Extraordinaria del Club Richemont España celebrada este sábado en Alicante Gastronómica ha elegido al valenciano Jesús Machí como nuevo presidente para los próximos cuatro años. Machí, propietario del horno San Bartolomé, sustituye así a Carlos Mariel (Horno Mariel, Ibi), quien ha ocupado el cargo durante los últimos ocho años.

La intención de Machí es nombrar una Junta Directiva de continuidad que siga trabajando en los objetivos básicos para esta organización que tiene como objetivos la promoción y divulgación del valor del pan en las dietas mediterráneas saludables. Machí considera que el capítulo de la formación es fundamental, puesto que no titulación superior en la oferta pública de Formación Profesional.

Jesús Machí, nuevo presidente Club Richemont España de panadería / PEPE OLIVARES

La pertenencia al Club Richemont ha permitido a los profesionales del sector acceder a cursos de especialización que, desde 2013 se realiza en español desde su base en Lucerna (Suiza). En este periodo de tiempo se ha formado a más de 1.500 personas, lo que ha supuesto “un salto cualitativo de calidad que se nota en aquellos obradores y hornos que cuentan con esta formación. Sin duda, desde que comenzamos con estos cursos, que arrancó en su momento Jorge Pastor, todos hemos visto crecer nuestro nivel de calidad y, por lo tanto, de comercialización”, ha explicado Machí.

El nuevo presidente considera que en estos cuatro años seguirá trabajando para incrementar el número de asociados, la investigación en el sector, la disponibilidad de datos que permita mejorar las técnicas y la necesidad de difundir los beneficios de pertenecer a este Club, sobre todo por las ventajas y oportunidades en materia de formación y capacitación profesional.