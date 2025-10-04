El misterio que guarda Alicante: el cuerpo de una monja que sigue intacta desde 1703

Alicante, ciudad rica en historia y misterios, guarda entre sus avenidas y callejones un enigma que ha perdurado a lo largo de más de tres siglos. Se trata de la críptica figura de sor Úrsula Micaela Morata, una monja capuchina cuyo cuerpo se mantiene incorrupto desde su muerte en 1703. Aunque su historia ha sido ampliamente conocida en Alicante, esta monja nacida en Cartagena ha quedado en el olvido en otras regiones, a pesar de los milagros y fenómenos que se le atribuyen.

Los misterios de sor Úrsula, la monja incorrupta de Alicante

Sor Úrsula Micaela Morata podría fácilmente ser protagonista de cualquier novela de misterio contemporánea. Sus dones no se limitaban a la devoción religiosa; se le atribuían capacidades que hoy asociaríamos con superhéroes o personajes místicos de películas taquilleras. Según las crónicas de la época, la monja tenía el don de la bilocación, lo que le permitía estar en dos lugares al mismo tiempo, y poseía la capacidad de predecir eventos futuros.

Uno de los eventos más relevantes fue su famosa profecía sobre el desbordamiento del río Segura, que terminó convirtiéndola en una especie de oráculo. Tal era la fama de sus predicciones, que el pueblo acudía a ella en busca de consejo, incluyendo figuras tan relevantes como el rey Carlos II y su hermanastro Juan José de Austria, con quienes sor Úrsula mantuvo correspondencia epistolar. Sin embargo, fue su muerte, o más bien, lo que sucedió tras ella, lo que marcó la historia de esta religiosa en Alicante.

Cuando falleció el 9 de enero de 1703, las hermanas capuchinas que custodiaban su cuerpo en un convento alicantino descubrieron algo sorprendente: tras seis días de velatorio, su cuerpo seguía caliente y flexible, un fenómeno que desafía cualquier explicación científica de la época. Además, según los testimonios, un sutil y dulce olor a nardos llenaba la estancia, lo que aumentó la creencia en la santidad de la religiosa en Alicante.

Detalle de los pies de sor Úrsula en una foto tomada durante el proceso de estudio de su momificación en Alicante. / INFORMACIÓN

Una vida marcada por lo sobrenatural

El viaje de sor Úrsula hacia la santidad comenzó en su infancia. Nacida en Cartagena en 1628, en el seno de una familia acomodada, perdió a sus padres a una edad temprana y comenzó a experimentar episodios místicos desde que era niña. A los cuatro años, tras sobrevivir a un ataque de viruela que casi le cuesta la vida, afirmó haber visto una “luz divina” que le llevó a pensar que estaba ya en la gloria. Estos episodios no hicieron más que intensificarse con los años.

Cuando era aún una joven, llegó a predecir la muerte de un sacerdote cercano a su familia, lo que la llevó a abandonar su vida anterior y a su novio y unirse al convento de las Capuchinas en Murcia. A partir de ahí, los prodigios continuaron: levitaciones, visiones y ataques demoníacos la acompañaron durante su vida.

En 1672, sor Úrsula llegó a Alicante para fundar un convento. No tardó en ganarse el respeto y la veneración de los habitantes de la ciudad, y tras su muerte, su cuerpo se convirtió en el epicentro de uno de los fenómenos más extraños de la historia.

El cuerpo momificado de Sor Úrsula Micaela, conservado en la Iglesia de las Clarisas Capuchinas de Alicante. / Rafa Arjones

Alicante, escenario del misterio de la monja momificada

La decisión de no enterrar su cuerpo por la falta de signos de descomposición fue un hecho sin precedentes, y los habitantes de Alicante fueron testigos de un fenómeno que, incluso hoy en día, sería considerado extraordinario. Incluso el obispo de Orihuela, reconociendo la importancia de este hecho, ordenó en 1742 que el cuerpo de la religiosa se conservase en un arca especial.

A pesar de los intentos de profanación que sufrió su cuerpo, especialmente durante la Guerra de Sucesiónen 1706 y la Revolución de 1931, el cuerpo de sor Úrsula ha permanecido en buen estado, lo que añade un nuevo capítulo a este enigma histórico.

Así se realizó el estudio del cuerpo momificado de sor Úrsula. / INFORMACIÓN

El análisis científico que confirma el misterio

A lo largo de la historia, los cuerpos momificados o incorruptos han sido motivo de asombro y controversia, y el caso de sor Úrsula no es la excepción. En 2009 se realizó un análisis forense sobre los restos de sor Úrsula en Alicante que bien podría haber sido parte de un capítulo de CSI. El Instituto de Medicina Legal de Alicante confirmó que el proceso de momificación natural era real, y lo que más sorprendió a los expertos fue la ausencia de vida microbiana en sus restos, algo que sigue desconcertando a la ciencia.

El misterio de sor Úrsula Micaela Morata sigue siendo un caso que desafía tanto la ciencia como la fe. Su historia, que ha resistido el paso del tiempo, continúa fascinando a Alicante y al mundo. Para quienes deseen profundizar en su legado, es posible visitar su cuerpo incorrupto en el convento de las Capuchinas en Alicante.

Este convento, guardián de su memoria, ofrece una oportunidad única de conocer de cerca uno de los enigmas más impresionantes de la historia religiosa de España, recordándonos que, a veces, lo inexplicable es lo que más nos atrapa.