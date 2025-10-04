Estos son los diez proyectos de Alicante en el aire por la pérdida de fondos europeos

Alicante se queda sin los más de 12 millones de euros que esperaba captar de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Edil), dentro del programa de fondos europeos Feder, lo que deja en suspenso diez proyectos clave incluidos en el Plan de Actuación Integrado (PAI Alicante 2029), valorado en 20 millones de euros.

En la práctica, el revés supone paralizar actuaciones estratégicas para modernizar dotaciones y construir otras nuevas, casi la totalidad de ellas en la Zona Norte de la ciudad. Entre los planes que quedan en el aire están la ampliación del Centro de Empleo y Formación El Tossalet, con el fin de mejorar la capacitación para desempleados; la mejora y dinamización del Centro Municipal Integrado Plaza de Argel, que incluía la rehabilitación de instalaciones y del entorno inmediato del centro; o el nuevo pabellón polideportivo de Tómbola, un equipamiento anunciado en 2023 y que sigue paralizado por recursos contra la contratación de la dirección de obra del proyecto.

Ocho proyectos en la Zona Norte

También queda en suspenso la renovación integral del parque Lo Morant, destinada a modernizar el mayor pulmón verde de la ciudad tras años de espera y deterioro. Otros tres proyectos de reurbanizacion en la Zona Norte corresponden a la reforma de espacios públicos en los barrios, como la plaza de Orán, la plaça del Dolçainer Lluís Avellà y las plazas de la Constitución y El Palamó, todas ellas con intervenciones de accesibilidad, zonas verdes, juegos infantiles y mejoras de alumbrado.

Rosal del parque Lo Morant, en mal estado en una imagen de hace un año. / Pilar Cortés

En el resto de la ciudad, el plan incluía además la adecuación del antiguo colegio López Soria como centro de proximidad, pensado para programas sociales y culturales en el barrio Miguel Hernández; la rehabilitación de la nave del secadero de Las Cigarreras, destinada a convertirse en espacio de residencias creativas; y finalmente el proyecto Alicante Smart City, que preveía seguir desplegando soluciones tecnológicas de conectividad, teletrabajo, ciberseguridad e inteligencia artificial para la administración local y los vecinos.

La resolución provisional del Ministerio de Hacienda sitúa al Ayuntamiento en “reserva” por puntuación insuficiente, lo que implica que la ciudad solo accederá a financiación si otro gran municipio de la Comunidad Valenciana renuncia a su subvención.

Selección del Ministerio de Hacienda

El alcalde, Luis Barcala, calificó este viernes la exclusión como una “noticia terrible” y anunció que el Ayuntamiento pedirá explicaciones al Gobierno de España, al que acusa de “castigar sistemáticamente” a la ciudad. Por su parte, el ministerio defiende que la selección se basa en puntuaciones técnicas y disponibilidad presupuestaria.

La provincia de Alicante, sin embargo, se ha convertido en la gran protagonista del reparto de estos fondos europeos en la Comunidad Valenciana. De los 95,96 millones asignados a la región, 55,5 se destinan a nueve municipios alicantinos, lo que representa un 58 % del total. Entre los beneficiados destacan Benidorm, Alcoy, Almoradí o Santa Pola, con asignaciones de entre 6,4 y 5,9 millones, así como Villena, Cocentaina y La Nucia, que recibirán entre 4,8 y 4,2 millones de euros.

El contraste es mayor en la categoría de grandes municipios: Torrevieja sí ha conseguido financiación europea, con 8,56 millones para proyectos valorados en más de 14 millones, mientras que Alicante, Elche y Orihuela han quedado fuera pese a figurar como “en reserva”. En esa misma situación se encuentran otros once consistorios de la provincia, lo que subraya que, aunque Alicante capital haya quedado descolgada de momento, el grueso de la inversión europea en la Comunidad Valenciana se concentrará precisamente en municipios alicantinos.