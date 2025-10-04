El calor veraniego no se marcha: Aemet prevé temperaturas de hasta 33ºC

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha realizado su previsión para este sábado en la provincia de Alicante, donde se espera cielo poco nuboso con posibles nubes altas. Las temperaturas mínimas rondarán los 18 °C y las máximas llegarán a los 33 °C en la provincia de Alicante. El viento soplará del sur con una intensidad moderada en el litoral.

Para el domingo, la previsión indica cielos con intervalos nubosos y temperaturas mínimas de 19 °C y máximas de 28 °C en Alicante

El tiempo en Alicante

La capital alicantina tendrá una jornada con cielo poco nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 19 °C de mínima y los 27°C de máxima. El domingo se prevén intervalos nubosos con valores entre 19 °C y 28 °C.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un sábado estable, con cielos poco nubosos y ambiente cálido. Las temperaturas se situarán en torno a los 17 °C de mínima y 30 °C de máxima, y el domingo continuarán en niveles similares.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá una jornada tranquila, con cielo despejado y sin precipitaciones. Los termómetros se moverán en valores suaves, con una máxima de unos 26 °C y mínimas alrededor de 20 °C.

El tiempo en Elda

En Elda se espera un día soleado con temperaturas en ascenso, alcanzando los 32 °C de máxima y mínimas de unos 16 °C. El calor se dejará sentir de forma menos intensa en la jornada del domingo.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja también contará con un sábado dominado por el sol y temperaturas suaves en la costa. Las máximas rondarán los 29 °C y las mínimas los 19°C.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá una de las jornadas más calurosas de la provincia, con cielos despejados y temperaturas que llegarán hasta los 33 °C, mientras que las mínimas quedarán en torno a los 17 °C. El domingo se espera que los termómetros desciendan considerablemente llegando a los 26 °C.

El tiempo en Alcoy

El día estará despejado en Alcoy, aunque podrían aparecer algunas nubes altas. La mínima será de 17 °C y la máxima alcanzará los 29°C, con un ambiente caluroso pese a estar en el interior.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá un sábado estable, con cielo poco nuboso y temperaturas suaves. La mínima se situará en 18°C y la máxima alrededor de 28°C, manteniéndose sin cambios significativos el domingo pese a que se espera precipitaciones durante la tarde.