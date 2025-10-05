Alicante Gastronómica descubre cuál es "la mejor brasa del Mediterráneo"

Unas jornadas gastronómicas marcadas por el reconocimiento culinario. La oriolana Davinia Martínez, del restaurante del D'Davinia Martínez-Ateneo Cultural Casino Orcelitano, ha sido la ganadora del concurso La Mejor Brasa del Mediterráneo celebrado en la tercera jornada de la feria Alicante Gastronómica.

Martínez ha señalado como parte de su éxito la preparación de la carne previa a la cocción, y de todo el proceso donde trata de aprovechar al máximo la pieza hasta el hueso y ha valorado el papel cada vez más intenso de la mujer en la cocina, también en ámbito de la parrilla y brasas, como ha demostrado el premio logrado en esta edición de Alicante Gastronómica.

El evento ha destacado que la cocina con brasas "es una parte esencial de la gastronomía mediterránea, puesto que es la forma de cocinar más ancestral y continuada a la lo largo de la historia de la humanidad", que hoy en día está tomando más fuerza en la cultura actual.

El premio ha sido anunciado por la presidenta del jurado, María José San Román (La Finca), y entregado por la presidenta de la feria, Gema Amor; el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño; y el director general de IFA-Fira Alacant, Alejandro Morant.

Este concurso ha contado con un jurado excepcional compuesto por Camila Lechín, chef boliviana de referencia en toda Latinoamérica; Eduardo Espejo (Flama); Juan Monteagudo (Ababol); Juan Navarro, fundador de Juan Navarro Selección; Jonatan Armengol, crítico gastronómico y director del programa de radio Comer a Ciegas; Miguel Montesinos (Mimo Gourmet); y Pablo Montoro (Espacio Montoro).