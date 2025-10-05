"Lo que más echo de menos es la dignidad": palestinos en Alicante, entre el exilio y la guerra en Gaza

Estar lejos de casa cuando la tuya se desangra es una experiencia "desgarradora". Así lo describen Bassam Hammoudi, Belal Alnajjar y Dina Abdul, tres palestinos que llevan años viendo cómo su tierra natal se convierte en cenizas desde la distancia. En el camino han perdido familiares a los que nunca pudieron volver a abrazar tras un último "hasta luego" que se convirtió en despedida definitiva. Pero el dolor más hondo lo reservan para quienes aún resisten bajo las bombas en Gaza, entre ellos sus padres, hermanos o sobrinos.

En Alicante han construido un hogar y un futuro, pero la rutina nunca consigue borrar la angustia. Las noticias de la franja les acompañan a diario, desde la llegada de la flotilla humanitaria hasta la detención de sus miembros. También los discursos políticos en España les hieren: las palabras de Isabel Díaz Ayuso o de Vox, que rechazan hablar de genocidio, las viven como una negación de la tragedia de su pueblo aunque reconocen la valentía del Gobierno por ponerle voz de forma internacional a lo que está ocurriendo en Palestina.

Por eso, además de seguir la actualidad minuto a minuto, participan activamente en las concentraciones que se convocan en la provincia. El jueves pasado, cientos de voces se alzaron en provincia de Alicante para exigir la liberación de la flotilla y un boicot a Israel y para este sábado más de 80 colectivos llamaron a la ciudadanía a salir a la calle en apoyo a Palestina. Ellos estaban allí, recordando que su vida en España no se entiende sin el compromiso con la tierra que dejaron atrás.

"Echo de menos mi casa, los rincones donde jugaba de niño" Belal Alnajjar — Palestino viviendo en Novelda

La despedida que nunca llegó

El exilio, cuentan, siempre empieza con una despedida. Belal Alnajjar recuerda cuando su madre le pidió que se marchara de Gaza en 2006: "Sal, quiero verte otra vez en la vida", le dijo. No pudo cumplir esa promesa. Dos décadas después, en abril de 2025, supo que sus padres habían muerto bajo las bombas de un F-16. "Llevaba veinte años sin poder verlos. Recibir la noticia de que los mataron en su propia casa fue un choque que todavía no puedo entender", relata.

Belal Alnajjar se había dedicado en Gaza a la investigación y a colaborar con asociaciones como la Culture and Free Thought Association. También participó en proyectos relacionados con la organización de las elecciones que precedieron a la guerra civil. Con los enfrentamientos recrudeciéndose, decidió salir. "No tenía muchas opciones", admite Alnajjar. Llegó a Madrid sin hablar castellano, cambió de profesión y de vida. "En ese momento para mi todo cambió, no fue solo trabajo, fue todo: idioma, cultura, forma de pensar. Poco a poco me adapté y ahora en Novelda tengo amigos y una familia. Aquí me siento acogido", explica.

"Lo que pasa ahora en Gaza es aún más grande que lo que vivieron mis abuelos en el 48" Dina Abdul Ghafour — Palestina viviendo en Alicante

Pero nada llena el vacío. "Echo de menos mi casa, los rincones donde jugaba de niño. Las paredes tienen memoria, los árboles tienen memoria. Todo eso desapareció". A veces consigue hablar con sus hermanos. Uno de ellos, médico en el hospital Nasser de Jan Yunis, le envía mensajes desde un hospital colapsado, uno de los pocos lugares en los que el acceso a internet continua sin interrumpirse en la franja. "Él mismo recibió los cuerpos de mis padres. Yo intento darle fuerza, pero es muy difícil estando tan lejos", cuenta Alnajjar.

La historia de Dina Abdul Ghafour comienza mucho antes, en 1948. Su familia era originaria de Acre, en Palestina, pero en 1948 huyó durante la Nakba, el gran éxodo palestino ocurrido entre 1947 y 1948, hasta el Líbano para sobrevivir. Allí nació y creció Dina, hasta que en 1994 dejó Beirut para venir a España para casarse con su marido, que había emigrado en 1982 para continuar con sus estudios. Hoy vive en Alicante, ciudad en la que tuvo a sus tres hijos, pero la comparación con su familia duele: "En el Líbano siguen siendo refugiados después de más de setenta años, sin derechos. Lo que pasa ahora en Gaza es aún más grave que lo que vivieron mis abuelos en el 48. Es una pena inmensa", asegura Dina Abdul Ghafour.

La memoria y la dignidad

Bassam Hammoudi, palestino de la región de Galilea, llegó a España mucho antes. A finales de los sesenta viajó a Madrid para estudiar Medicina en la Universidad Complutense, aunque finalmente se dedicó a la Filología y al Comercio Exterior. Ahora reside en Alicante, rodeado de hijos y nietos, pero con una sensación constante de estar incompleto. "Mi vida en Alicante es normal, pero nunca está completa. Cuando estoy contento falta alguien, cuando estoy triste tampoco está toda mi familia. Hace poco murió un sobrino y no pudieron estar conmigo en el velatorio todos mis seres queridos. Siempre me falta alguien", confiesa Hammoudi.

Belal, Dina y Bassam tienen sus hogares en Alicante, pero sienten la pérdida de sus familiares

En su caso, lo que más pesa es la condición de no tener patria. "Lo que más echo de menos es recuperar la dignidad y dejar de ser un pueblo sin patria. Alguien robó nuestra tierra y vive en ella, y nosotros seguimos dispersos", señala con amargura. Hammoudi mantiene el contacto con sus familiares en Gaza y con otros de sus seres queridos repartidos por la diáspora, aunque la edad y la salud dificultan ya las llamadas.

Aunque su decepción con la comunidad internacional es profunda. "España ha hecho mucho y se lo agradezco, pero se puede hacer más. La ONU no cumple su papel, nadie respeta al Tribunal Internacional. Es desesperante. ¿Hasta cuándo nos van a dejar en paz? ¿Qué buscan en nuestra tierra?", se pregunta. El apoyo incondicional de Estados Unidos y de sectores de la política española a Israel lo llena de indignación. "No sé cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid puede decir que no hay genocidio. Después de tantas muertes, ¿qué más necesita para verlo? No hay peor ciego que el que no quiere ver", afirma Hammoudi.

Precisamente, las miradas hacia la política internacional son duras. Belal Alnajjar denuncia que "lo que ocurre ahora en la Franja de Gaza es como lo que ocurrió en 2003 en Irak, con Blair, Aznar… gente que comercia con la política sin importarles los pueblos. Dicen que quieren convertir la franja en hoteles de lujo, pero parece que han encontrado gas", afirma Alnajjar.

"Mi vida en Alicante es normal, pero nunca está completa" Bassam Hammoudi — Palestino viviendo en Alicante

Palestina, siempre presente

A pesar del desarraigo y del exilio, los tres coinciden en que Palestina sigue viva en su memoria y en su lucha diaria. En cada concentración, en cada conversación con sus familiares, en cada recuerdo de la infancia, reafirman una identidad que ni las bombas ni la distancia pueden borrar. "Lo que más echo de menos es recuperar la dignidad", repite Bassam Hammoudi. Y Dina Abdul Ghafour, desde Alicante, cierra con un suspiro: "Lo que vivimos ya lo vivieron mis abuelos, pero es una catástrofe aún mayor".

Ninguno renuncia a seguir levantando la voz. Lo hacen en las calles de la provincia, en las concentraciones que acompañan con pancartas y banderas, y lo hacen también en su día a día, explicando a quienes los rodean lo que significa vivir con la memoria del desarraigo. "Nuestra vida aquí es buena", admite Dina, "pero nunca estará completa mientras nuestra familia siga sin derechos y nuestra tierra siga ocupada".

Desde Alicante, Bassam, Belal y Najwa comparten una certeza: el futuro está lejos de ser justo, pero callar no es una opción.