Ángel Urbina: "Sin pretenderlo, he sido muchos años la voz del agua en la provincia de Alicante"

"Sin pretenderlo, he sido muchos años la voz del agua en la provincia de Alicante". Con estas palabras se expresaba este domingo por la mañana el ingeniero burgalés Ángel Urbina Olarte, natural de Miranda de Ebro, tras recibir en el salón de plenos del Palacio Provincial el reconocimiento de Alicantino de Adopción 2025.

Desde hace más de medio siglo residente en Elche, Urbina ha dedicado buena parte de su vida profesional a una cuestión clave: traer agua a la provincia de Alicante. Tanto es así que, como ha destacado el presidente de la Federación de Casas Regionales, Miguel Beano, durante su intervención, para Urbina el agua siempre ha sido mucho más que un "servicio técnico", ha sido, dijo, "un bien social".

El ingeniero llegaba al Palacio Provincial antes de las diez de la mañana, arropado por su esposa, hijos, nietos y demás familiares, pilares fundamentales en su vida.

El acto contó con la presencia del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y del president de la Generalitat, Carlos Mazón, quienes coincidieron en destacar tanto la trayectoria profesional como la calidad humana del homenajeado. La Diputación concede cada año este título a personas que, sin haber nacido en la provincia, han desarrollado en ella su vida personal y su actividad profesional, contribuyendo de forma significativa al crecimiento y bienestar de Alicante.

Urbina tras su discurso. / Héctor Fuentes

"Urbina ha regado esta provincia, metafórica y literalmente", ha recordado Beano, arrancando los aplausos de un público que llenaba el interior del salón de plenos. Los asistentes definieron al ingeniero como un hombre perseverante, comprometido y de carácter sencillo, algo que se reflejó en la serenidad con la que recibió el reconocimiento, devolviendo los aplausos con los brazos cruzados y una sonrisa agradecida.

Al acto no faltaron tampoco el alcalde de Elche, Pablo Ruz -que se incorporó más tarde-, la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, y la directora general del Agua de la Generalitat Valenciana, Sabina Goretti Galindo Benito. También asistieron José Bernabé Sáez, juez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela; Andrés Molina Giménez, del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante; Pedro Valero, presidente de Jóvenes Agricultores de Elche; Francisco Santiago, ingeniero y también Hijo Adoptivo de Alicante; y Francisco Cabezas, ingeniero y director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, entre otros representantes del sector del agua en la provincia y la Comunidad Valenciana. Además, también estuvo Joaquín Melgarejo, catedrático y diputado nacional; José Antonio Andújar, presidente de Riegos de Levante Margen Derecha del Río Segura; y Antonio Bernabéu, alcalde de Cox y diputado provincial. No faltaron tampoco miembros de las casas regionales, la Bellea del Foc, Adriana Vico, y el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, entre otros asistentes.

Plan Hidrológico Nacional

Durante su intervención, Ángel Urbina volvió a poner el foco en lo que ha sido el eje de su vida profesional: el agua. "Somos la cuarta provincia más habitada de España, y necesitamos garantizar el agua de abastecimiento, regadío e industrial para poder seguir creciendo", recalcó.

Con serenidad y determinación, añadió: "No sé el tiempo que me queda para seguir asumiendo esta responsabilidad, pero mientras esté yo y esté mi equipo, vamos a continuar con nuestros compromisos: luchar para que la regla de explotación del Trasvase Tajo-Segura sea lo más parecida posible a la que se acordó en 2013 -porque si no, tendremos problemas de suministro-, que se cumpla la transferencia de agua del Júcar al Vinalopó según lo pactado; garantizar el agua al Consorcio de la Marina Baixa; y seguir defendiendo la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional".

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, subrayó durante su discurso el valor simbólico del reconocimiento: "Este título te lo entrega una tierra agradecida por tu labor durante más de 50 años. Llegaste de fuera, pero has sabido construir proyectos sólidos y necesarios". Y añadió: "Lo que ha marcado tu presencia en esta provincia ha sido tu férrea defensa del agua para todos. Sin saberlo, esta tierra te esperaba. Venías a salvarla, Ángel Urbina. Tú solo querías una cosa: que la gente tuviera agua en sus campos. Qué sencillo parece, y cuánto encierra ese deseo".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cerró el acto con unas palabras que enlazaron la historia con el presente: "Sin esa agua por la que tanto ha trabajado Ángel, y un poquito también yo con él, no hay conservación del territorio, no hay calidad de vida, no hay producto que vender ni etiqueta que nos represente. En ningún lugar hay vida sin agua".

Mazón recordó además que la idea de redistribuir el agua no es nueva: "Llevar el agua de donde sobra a donde falta no es revolucionario. Lo inventaron los romanos, se llamaban acueductos, y funcionaban. No es una reivindicación de un territorio, ni de izquierdas ni de derechas. Situar el agua en el centro de los asuntos de un territorio es, y seguirá siendo, esencial. Ahora y hace siglos".