A los tuctucs se les atragantan las cuestas del barrio de Santa Cruz en Alicante
La bajada accidentada de un tuctuc se suma al debate sobre la presencia de estos vehículos en el barrio más turístico de Alicante
Las cuestas del barrio de Santa Cruz son famosas por su encanto… y por su dureza. Y si no, que se lo digan al tuctuc que protagoniza un vídeo grabado en la pasarela Andrés Mas Llorca de Alicante, donde se ve a este vehículo turístico bajando con un grupo de pasajeros mientras los frenos chirrían sin descanso.
La escena, que generó sorpresa y cierta alarma entre los presentes, tiene su punto cómico: en pleno descenso, uno de los turistas decide bajarse para aligerar peso. El gesto no resolvió del todo la tensión, porque los frenos siguieron mostrando su sufrimiento, aunque ya sin la misma sensación de peligro. Con menos carga y un suspiro de alivio colectivo, el tuctuc consiguió continuar la bajada hacia el centro de Alicante.
Lo que podría parecer solo un momento simpático refleja también lo complicado que puede ser circular con este tipo de vehículos por las calles más empinadas del Casco Antiguo alicantino. No es la primera vez que los tuctucs protagonizan escenas llamativas en Santa Cruz, como ya han señalado los vecinos en varias ocasiones.
Con final feliz, el vídeo se convierte en una postal inesperada del día a día en uno de los barrios más pintorescos de Alicante: turistas, calles estrechas, cuestas imposibles y un toque de improvisación que transforma lo cotidiano en una escena casi de comedia. Porque en Santa Cruz, hasta bajar una cuesta puede acabar siendo una aventura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nueve municipios de Alicante se llevan más de la mitad de los millonarios fondos europeos destinados a la Comunidad Valenciana
- La suerte toca Alicante: el primer premio de la Lotería Nacional cae en la ciudad
- Aviso para los padres: los niños de Alicante no tienen clase estos dos días de la semana que viene
- Se normaliza la circulación en el El TRAM de Alicante
- La huelga del transporte obliga a cambiar mañana los horarios de estos autobuses en Alicante
- Colegios con ratas en Alicante
- Nueva incidencia en el TRAM de Alicante en menos de 24 horas
- Barcala cede y deja en manos de Mazón la decisión sobre la legalidad de las obras de la Cámara de Alicante