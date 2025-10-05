A los tuctucs se les atragantan las cuestas del barrio de Santa Cruz en Alicante

Las cuestas del barrio de Santa Cruz son famosas por su encanto… y por su dureza. Y si no, que se lo digan al tuctuc que protagoniza un vídeo grabado en la pasarela Andrés Mas Llorca de Alicante, donde se ve a este vehículo turístico bajando con un grupo de pasajeros mientras los frenos chirrían sin descanso.

La escena, que generó sorpresa y cierta alarma entre los presentes, tiene su punto cómico: en pleno descenso, uno de los turistas decide bajarse para aligerar peso. El gesto no resolvió del todo la tensión, porque los frenos siguieron mostrando su sufrimiento, aunque ya sin la misma sensación de peligro. Con menos carga y un suspiro de alivio colectivo, el tuctuc consiguió continuar la bajada hacia el centro de Alicante.

Un vecino se sentado en la puerta de su casa contempla como los turistas se hacen fotos en su calle en Santa Cruz. / HÉCTOR FUENTES

Lo que podría parecer solo un momento simpático refleja también lo complicado que puede ser circular con este tipo de vehículos por las calles más empinadas del Casco Antiguo alicantino. No es la primera vez que los tuctucs protagonizan escenas llamativas en Santa Cruz, como ya han señalado los vecinos en varias ocasiones.

Con final feliz, el vídeo se convierte en una postal inesperada del día a día en uno de los barrios más pintorescos de Alicante: turistas, calles estrechas, cuestas imposibles y un toque de improvisación que transforma lo cotidiano en una escena casi de comedia. Porque en Santa Cruz, hasta bajar una cuesta puede acabar siendo una aventura.