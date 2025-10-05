Una feria infantil en Gabriel Miró abre los actos por el 9 d'Octubre en Alicante

La programación impulsada por la Generalitat para celebrar el 9 d'Octubre en Alicante ha empezado este domingo con una pequeña feria de juegos instalada en la plaza Gabriel Miró, justo a las puertas del edificio de Correos.

El evento, con horario de mañana y tarde, ha consistido en una decena de puestos, cada uno con un juego de feria, a libre disposición de quienes paseaban por la zona y querían probar alguna de las actividades. Todas ellas muy típicas: pesca de patos, juegos de puntería, canicas, competencia de inflar globos... acompañadas de música y con otro estand de pintacaras.

Actos 9 octubre, plaza Gabriel Miró / Héctor Fuentes

La actividad ha atraído la atención de quien pasaba por ahí, pero sin publicidad previa ni una puesta en escena demasiado atractiva, la participación en esta feria, que tenía una clara orientación familiar, ha sido más bien escasa. Por la mañana coincidió con la feria de juegos una presentación callejera de baile flamenco.

Por parte de la Generalitat, el programa se reanudará en la madrugada del 8 al 9 de octubre, cuando la pólvora también será protagonista, ya que habrá castillos de fuegos artificiales en el puerto de Alicante. El mismo 9 d’Octubre, a las doce del mediodía, el Paseo de la Explanada en Alicante acogerá conciertos de bandas de música con pasodobles y demás piezas tradicionales.

Actos del Ayuntamiento

Además del programa autonómico, el Ayuntamiento de Alicante ha organizado actividades propias para conmemorar el 9 d’Octubre. Los actos comenzarán el lunes 6 de octubre con la lectura pública del Tirant lo Blanc en el Centro Municipal de las Artes, que continuará el martes en horario de mañana.

El miércoles 8 la plaza del Ayuntamiento acogerá un taller de danses d’Alacant, abierto a todos los públicos, impartido por los grupos Cresol y Postiguet con la participación de dolçainers i tabaleters de la Federació de Folklore d’Alacant.

El día grande, 9 de octubre, la celebración arrancará a las 11 horas con una dansà popular que partirá de la Plaza del Ayuntamiento y llegará hasta la Concha de la Explanada. A mediodía, la Banda Sinfónica Municipal ofrecerá un concierto bajo la dirección de Pedro Lara Navarrete con un repertorio de pasodobles y piezas tradicionales, cerrando con los himnos oficiales.