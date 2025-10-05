¿Por qué la fuente de Luceros se iluminará de verde este domingo en Alicante?

Este domingo, Alicante vivirá una noche especial: la fuente de Luceros y el edificio de la Diputación se iluminarán de verde como gesto de apoyo a los pacientes de meningitis y sus familias. La capital alicantina se suma así a una campaña nacional que llenará de luz más de 80 edificios y monumentos en toda España para visibilizar esta enfermedad.

Un gesto con un mensaje poderoso

La iniciativa, impulsada por la Asociación Española contra la Meningitis (AEM) con motivo del Día Mundial contra la Meningitis, busca poner el foco en la importancia de la prevención, la investigación y la vacunación.

“Iluminar de verde media España es posible por una buena causa. Ahora toca dar un paso más y trasladar el mensaje a leyes y normativas que mejoren la vida de los pacientes y sus familias”, ha explicado la presidenta de AEM, Cristina Regojo.

Entre los monumentos que se vestirán de verde figuran lugares tan emblemáticos como la Fuente de Cibeles en Madrid, la Plaza de España de Sevilla o el Palau de la Generalitat en Barcelona. En la Comunitat Valenciana, además de Alicante, también lo harán la Diputación de Valencia y varios edificios de Castellón.

En Alicante, la imagen de la fuente de Luceros teñida de verde volverá a ser una de las postales más comentadas de la jornada, uniendo la causa solidaria con uno de los símbolos más queridos de la ciudad.

Más allá de la iluminación: un recordatorio urgente

La meningitis es una enfermedad rápida y devastadora, capaz de causar la muerte en pocas horas o dejar secuelas de por vida en quienes la superan. De ahí la importancia de campañas como esta, que además de sensibilizar buscan fomentar la investigación y la prevención.

Esta noche, quienes pasen por la plaza de Luceros o la Diputación verán la ciudad iluminada de verde. Una forma de recordar que detrás de cada luz hay un mensaje claro: la lucha contra la meningitis no puede esperar.