Una marcha por el centro de Alicante reivindica el derecho universal a la salud mental
Bajo el lema “Compartimos vulnerabilidad”, la Fundación Adiem reunió a usuarios, representantes institucionales y entidades sociales en un recorrido que reclamó más recursos y que la salud emocional sea reconocida como un derecho básico
La Fundación Adiem celebró este domingo la quinta edición de su Marcha por la Salud Mental, una iniciativa que crece cada año con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el próximo 10 de octubre. Bajo el lema “Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental”, la convocatoria reunió a usuarios, familiares, representantes institucionales y distintas entidades que quisieron mostrar su apoyo a la integración y los derechos de las personas con problemas de salud mental.
El recorrido partió a las 10.30 horas desde la avenida Doctor Gadea de Alicante, frente al edificio de Fundación Mediterráneo, y finalizó media hora después en la plaza de la Montañeta, donde se desarrollaron los parlamentos y actividades centrales de la jornada, marcada por el ritmo de la batucada. A lo largo del trayecto, los participantes caminaron entre pancartas, mensajes de apoyo y aplausos, en un ambiente caracterizado por la convivencia y la reivindicación.
Desde la organización se destacó la importancia de esta edición, al cumplirse cinco años desde la primera marcha. “Para nosotros no es solo un día simbólico, sino una forma de seguir sumando pasos, voces y fuerzas por la salud mental”, afirmaron. Además, su presidenta, Gertrudis Marcos, aprovechó el acto para reivindicar “la salud mental como derecho básico de cualquier ser humano” y reclamó más recursos “por parte de las instituciones para quienes más lo necesitan”.
La Fundación subrayó también la importancia de seguir rompiendo estigmas y de visibilizar las vulneraciones de derechos humanos que aún se producen en el ámbito de la salud mental. “Cuando caminamos juntos, la fuerza de la comunidad transforma realidades”, recordaron al cierre del acto, que volvió a contar con una notable participación ciudadana, que clamó consignas como “la salud mental es fundamental” o “sin salud mental no hay bienestar”.
28 años de trabajo
Adiem, entidad sin ánimo de lucro fundada en 1997, atiende cada año a más de 600 personas en sus 16 centros y viviendas repartidos por la provincia de Alicante. Su labor se centra en promover la integración social y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con problemas de salud mental, implicando activamente también a sus familias.
El movimiento asociativo de Salud Mental España, al que pertenece Adiem, centró este año su mensaje en la idea de que todas las personas comparten una misma vulnerabilidad ante las crisis y desafíos sociales. En ese sentido, la jornada puso el acento en la necesidad de reforzar las redes de apoyo comunitario, fomentar la empatía y promover políticas públicas que garanticen una atención digna y accesible.
Entre las instituciones participantes se encontraba el Ayuntamiento de Alicante, representado por su concejala de Bienestar Social, Begoña León, quien aseguró que “es importante que las administraciones estemos presentes” y tendió la mano a la Fundación Adiem para “trabajar juntos para que todo salga bien”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nueve municipios de Alicante se llevan más de la mitad de los millonarios fondos europeos destinados a la Comunidad Valenciana
- La suerte toca Alicante: el primer premio de la Lotería Nacional cae en la ciudad
- Aviso para los padres: los niños de Alicante no tienen clase estos dos días de la semana que viene
- Se normaliza la circulación en el El TRAM de Alicante
- En esta localidad se hacen las mejores monas y toñas de toda la provincia
- La huelga del transporte obliga a cambiar mañana los horarios de estos autobuses en Alicante
- Colegios con ratas en Alicante
- Nueva incidencia en el TRAM de Alicante en menos de 24 horas