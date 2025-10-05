El primer cartel con el que Alicante se vendió al mundo

Doscientos cincuenta y siete metros cuadrados de lona en la Puerta del Sol para anunciar la marca Alicante. Durante octubre un cartel gigante busca viralizar la ciudad mediterránea en Madrid, aprovechando la capitalidad gastrónomica de España, que en este 2025 recae sobre la «terreta». La campaña, ambiciosa, pretende captar la atención de 25 millones de peatones en este mes, sin contar la que estos le puedan dar a través de redes y otros medios de comunicación. Éste es el último grito de la publicidad corporativa de una Alicante que comenzó a darse bombo más allá de sus fronteras hace casi un siglo. En 1929 otro cartel, más ilustrado, promocionó la ciudad en el extranjero con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona y la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que tuvieron lugar en aquel año.

La lona publicitaria de Alicante en la Puerta del Sol. / INFORMACIÓN

No fue Alicante la única ciudad que protagonizó aquellos pósteres promovidos por el Patronato Nacional de Turismo, creado un año antes y que fue el primer ente que vertebró una planificación turística a nivel nacional. Dicho organismo, para aquel año crucial para la expansión de España como destino, creó tantos carteles como provincias había y lo hizo en cuatro idiomas: español, francés, inglés y alemán. Fue aquél un gran esfuerzo para la publicidad turística y para ello eligió a varios artistas de renombre de la época, que hubieron de diseñar los carteles al estilo «art déco».

El póster de Alicante mostraba las aguas del puerto, a espaldas del antiguo edificio del Real Club de Regatas, desde la mirada de alguien que paseara por lo que hoy se conoce como la Explanada. Su autor fue el valenciano Antonio Vercher (1900-1933), un artista que pocos años más tarde diseñaría el cartel de la fiesta de Fallas de 1932. Los lemas que acompañaban a aquel póster, escritos en francés («La ville qui n’a pas d’hiver» y «La plage aux palmiers»), recogían la idea que quería vender la ciudad: la de que éste era un destino ideal para todos los meses del año. «Se quería promocionar el turismo invernal», cuentan desde el Archivo Municipal de Alicante.

Aquella fue una de las primeras campañas de comunicación institucional en el sentido moderno, según los expertos, y de esta manera Alicante continuaba su conversión, desde hace años ya imparable, a ciudad y provincia eminentemente turística, comenzada en el verano de 1858, fecha de la visita de la reina la Isabel II, que sirvió para que el resto del país mirara los atractivos de la Costa Blanca.

El Patronato, creado durante la dictadura de Primo de Rivera, se dedicó por vez primera a la gestión de alojamientos, formación de profesionales, publicaciones, centros de información internacional y elaboración de estadísticas. Así, en 1929, se puso una de las primeras piedras para emular la exitosa promoción turística que países como Francia, Italia y Suiza llevaban desde finales el siglo XIX.

A aquella campaña le siguieron otras muchas durante el siglo XX y lo que va de XXI, como cuenta MªDolores Fernández Poyatos en su Alicante a través de sus campañas turísticas. En los años cuarenta laDirección General de Turismo incluyó a Alicante en una serie de carteles con el lema «Veraneo en España» y años más tarde cuajaría la marca Costa Blanca, popularizada por todo el continente. Otras propagandas, aunque indirectamente, como las del Festival de Benidorm, auparon a la provincia al estrellato turístico.