Radiografía de las grandes contratas: más presupuesto y quejas similares

Calles sucias, contenedores desbordados, líneas de transporte público que cambian repetidamente de frecuencia y horario, jardines con falta de mantenimiento o, directamente, secos... Son solo algunas de las deficiencias más habituales señaladas por los vecinos de Alicante respecto a algunos de los servicios públicos que más presupuesto municipal, lo que se traduce en debates que se trasladan habitualmente al pleno de Alicante. Aunque las últimas adjudicaciones han tratado de poner solución incrementando la financiación de las contratas, las quejas siguen acumulándose. Desde las plantillas de las concesionarias, apuntan hacia la falta de control (con un escaso número de inspectores) y a las condiciones laborales (principalmente, falta de personal) como principales motivos.

Estado del patio de un colegio esta semana, en plena batalla entre la plantilla y la empresa de la limpieza. / Alex Domínguez

La última de las contratas municipales que ha sido cuestionada, hace tan solo unos días, la de limpieza de colegios y dependencias municipales. El servicio fue adjudicado a STV Gestión el pasado 13 de abril de 2022, por un total de 45.757.086 euros. Además, en diciembre de 2023, el gobierno municipal del PP aprobó una ampliación de otros 650.000 euros, a modo de «refuerzo». Pese a ello, los trabajadores del servicio han denunciado a la mercantil responsable ante la Inspección de Trabajo: aseguran que existe una sobrecarga de trabajo habitual derivada de la falta de personal, que está afectando seriamente al servicio y provocando un incremento de las bajas médicas. Un problema que se traduce, de acuerdo con el Comité de Empresa, en un peor funcionamiento. Las principales consecuencias: patios que han estado todo el verano sin limpiarse (y que ahora todavía se recogen de forma deficiente); papeleras sin cambiar y miembros del personal que dejan de atender sus tareas para suplir otras vacantes más urgentes.

Meses antes, las miradas se centraron en otro de los grandes contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Alicante, el del transporte público. En 2022, Vectalia se hizo de nuevo con el servicio para otros diez años, tras presentar la mejor oferta tanto técnica como económica. Desde ese momento, y pese a la profunda renovación de la flota de autobuses que se ha venido acometiendo desde entonces, la principal deficiencia criticada por los usuarios se ha centrado en los horarios. Los cambios en frecuencias de líneas como las 1, 3, 6, 8, 8 o 10, atribuidos a una disminución de la demanda, ha provocado que en algunos de esos recorridos los autobuses lleguen llenos a la mitad del recorrido. Esta falta de espacio para nuevos pasajeros ocasiona molestias, que se suman a las de usuarios de líneas como la 4, que en horas punta reduce su frecuencia de paso. Además, parte de las pantallas de información de las marquesinas no funciona correctamente o, incluso, no se enciende, dificultando la previsión de los pasajeros y el control de paso.

Rafa Arjones

Tampoco el último contrato para el mantenimiento de las Zonas Verdes se salva de las deficiencias, con polémica judicial incluida, después de que la última adjudicataria fuese descalificada indebidamente del concurso público, lo que ha costado a las arcas municipales un millón de euros. Tras su adjudicación, el servicio acumula tres modificaciones entre todos sus lotes, por un total de 2,85 millones de euros más. Pese a ello, el control de las zonas verdes no se lleva a cabo en algunos puntos, especialmente alejados del centro, con la frecuencia exigida en el contrato debido a la escasez de personal. Es el caso del parque Lo Morant, precisamente el objeto de una de las modificaciones del contrato. Por parte del Ayuntamiento, la plantilla de inspectores para controlar la contrata es de cinco personas, cuando debería ser del doble. A este problema con las rutinas de mantenimiento se suman averías constantes en sistemas de riego automático, que ocasionan jardines secos, y ha afectado a puntos forestales urbanos, como el Benacantil u Orgegia. Además, en el ámbito de las obras del eje Gadea-Soto-Marvá, se dejó de prestar el servicio durante meses, dando lugar a la tala de árboles, jardines completamente devastados e incluso una iniciativa vecinal para recuperar el verde regando de forma ciudadana con el agua sobrante del aire acondicionado.

No obstante, la gran asignatura pendiente de la ciudad sigue siendo la limpieza viaria. El último contrato se adjudicó en noviembre de 2022 por más de 320 millones de euros, con un incremento considerable (de 7,6 millones al año) que prometía resolver los problemas de suciedad. Un punto del que se habló en el último pleno municipal, cuando un trabajador del servicio reconoció que «existen muchas deficiencias» y que «faltan 150 o 200 trabajadores». En este aspecto, las críticas en redes sociales se cuentan por decenas y se producen de forma diaria. Por lo que respecta a las calles, Alicante cuenta con un barrendero por cada 3.300 habitantes, frente a ciudades como Madrid, donde la cifra es por cada 644 vecinos. Además, se ejecutan rutas de barrido, en ocasiones, de hasta 18 kilómetros, dificultando que la limpieza sea intensa. Por otro lado, los nuevos contenedores (que pasan de 3.200 a 2.400 litros de capacidad) favorecen la acumulación de basura fuera de las islas, lo que se suma a la falta de pedal, que abarata el coste por unidad pero dificulta la tarea a personas mayores y con problemas de movilidad.

Todo ello, según trabajadores de las distintas empresas responsables consultados por INFORMACIÓN, muestra que el incremento presupuestario no es, necesariamente, un sinónimo de mejor servicio. Los empleados apuntan que es imprescindible que exista un mayor control por parte del Ayuntamiento, donde la plantilla de inspectores está «mermada» para garantizar que se cumplen los pliegos de condiciones. De lo contrario, sostienen, la situación se agravará con el tiempo.