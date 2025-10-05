El restaurante Simposium crea la mejor receta con alcachofa en Alicante Gastronómica

El restaurante Simposium (San Antonio de Benagéber, Valencia) se ha hecho con el tercer concurso a la Mejor Receta con la Alcachofa con su receta caracterizada por incluir ostra valenciana, tal y como ha fallado el jurado de esta edición. El responsable del restaurante, Roger Julián, ha recibido el premio de 2.000 euros y el reconocimiento de los expertos del jurado. El premio fue entregado por el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, y la alcaldesa de Almoradí, María Gómez.

El segundo premio quedó en Guardamar del Segura, gracias a la receta que ha elaborado el restaurante Ñam, que ha realizado Jorge Amores, quien recibió el premio de manos de Pedro Herrena, vicepresidente de la Asociación para la Promoción del Consumo de la Alcachofa de España. El tercer premio ha acabado en manos del restaurante El Baret de Joan Belda, ubicado en Murcia. La entrega del tercer premio la realizó Antonio Ángel Hurtado, presidente de la Asociación de la Alcachofa de la Vega Baja del Segura.

El jurado ha estado formado por Camila Lechín, cocinera reputada de Bolivia; Ignacio Caro (Cisoria); Jonatan Armengol, crítico gastronómico, Moisés Martínez (El Buey); Raúl Resino (restaurante Raúl Resino); Aurora Torres (Lula) y Pedro Herrera, vicepresidente de la Asociación para la Promoción del Consumo de la Alcachofa de España.

El mejor pan del Mediterráneo lo hace Salvador Paterna en Tobarra / INFORMACIÓN

Maestros panaderos

El mejor pan del Mediterráneo también se ha elegido este domingo en Alicante Gastronómica y es el que elabora Salvador Paterna en Sukkar, la pastelería de Tobarra. Un pan que contiene un 8% de harina de algarroba, trigos antiguos y harina blanca en mayor proporción. “Como ingredientes del Mediterráneo lleva pistachos, tomate seco y queso fresco de cabra”, ha expuesto el ganador, quien ha reivindicado que para elaborar un buen pan es necesario “tiempo de elaboración, buenas harinas y evitar los aditivos”.

En segundo lugar, ha quedado Jerónimo Villora, del obrador Candeal de Elda; y el tercer puesto ha sido para José Manuel Marcos, pastelería Crujiente de Redován. El concurso también ha premiado panes dulces, y el premio ha recaído también en el obrador Candeal de Jerónimo Villora.

Al concurso se han presentado tres panes dulces y nueve salados que han sido catados por el jurado compuesto por José Roldán, campeón del mundo de panadería y seleccionador nacional; Matteo Cunsoló, presidente del Club Richemont Italia; Jorge Pastor Moreno, director del proyecto europeo Healthy Bread Quality Index; Jesús Sánchez, entrenador de la selección española de panadería y campeón del mundo en Bread in The City (Italia); Santi Mariel, maestro panadero Mariu (Ibi, Alicante), primer premio del concurso a Mejor Pan del Mediterráneo; Marta Antolinos, maestra panadera de La Madrugada Javier Moreno (Beniaján, Murcia) y Carmen María Guardiola, maestra panadera La Madrugada de Javier Moreno (Murcia).

La cocinera Antonia Manzano gana el concurso popular de arroces de Alicante Gastronómica / INFORMACIÓN

Arroz casero

El dominio del arte del arroz por parte de los aficionados se ha premiado este domingo en la sexta edición del concurso El Mejor Arroz del Mediterráneo de Alicante Gastronómica. El plato ganador ha sido “un arroz casero con un pescado de roca, que es el salmón de la Lonja de Santa Pola, con un carpaccio de gamba roja, que para mí es lo que da el sabor de un arroz con potencia”, ha declarado Antonia Manzano, ganadora del certamen.

El arroz llevaba además un alioli de jugo de gamba y “un poco de aroma de tomillo y limón que le da el sabor cítrico, pero no ácido”. La presidenta del jurado, la chef Susi Díaz, ha agradecido la participación y felicitado a los participantes “que lo han dado todo, que los he visto ilusionados, motivados. No ha sido fácil para este jurado decidir el ganador o ganadora de este año”, ha concluido la chef.